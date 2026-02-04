Jugadora de La Vinotinto reveló cómo fue abusada sexualmente por un entrenador de la selección cuando ella era menor de edad; Deyna Castellanos reaccionó
En el 2021, un grupo de futbolistas venezolanas señalaron a Kenneth Zseremeta, un exentrenador de La Vinotinto, de abuso y acoso físico, psicológico y sexual, entre ellas estuvo la internacionalista Fátima Lobo, quien decidió contar su historia.
A través de sus redes sociales, la jugadora ya retirada del fútbol profesional, publicó un video en el que explicó como ella fue víctima del acoso de este adiestrador, quien está inhabilitado por la FIFA para volver a dirigir tras determinar se responsabilidad en estos casos.
Lobo contó que llegó a la selección de Venezuela cuando tenía 13 años, conoció a este técnico y entablaron una buena relación, se ganó su confianza para posteriormente, aprovecharse de su poder y excederse con ella.
“Nosotras entrenábamos hasta 4 veces al día y te sobre cargas muscularmente, él llegaba a mi cuarto y me decía que me tenía que dar un masaje para rendir, comenzaba y a medida que iba avanzando comenzaba a rozarte tus partes íntimas, era algo incómodo, pero no tenía el valor o la madurez para hablar de esto”, contó.
Luego señaló que el hombre siguió ejerciendo manipulación en ella, haciéndola ver que esto era algo normal: “Al pasar el tiempo, esta persona se te iba metiendo en tu mente a tal punto que cuando hablé con la psicóloga, yo le dije que era mi amigo”.
Posteriormente, Lobo habló de su proceso de recuperación y fue clara en aseverar que la terapia psicológica ha sido clave en su proceso de recuperación y que este acompañamiento la ha ayudado a renacer en varios aspectos de su vida.
Este testimonio se une a los múltiples señalamientos que tenía Kenneth Zseremeta, quien, en 2021, fue denunciado por jugadoras de La Vinotinto en cabeza de su estrella Deyna Castellanos, quien publicó un comunicado al respecto en su cuenta de Instagram.
Precisamente, Castellanos, reaccionó al valiente testimonio de su excompañera de selección: “Todas sabemos lo que vivimos en ese proceso. Siempre de tu mano y verte brillando hoy por hoy es la mejor de las noticias. La verdad siempre sale a la luz y tu agarraste el mando de este barco. Todo mi respeto y admiración Fati”.