En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

Decenas de familias se han congregado en las inmediaciones de los centros de reclusión en Caracas esperando la liberación de sus seres queridos, después de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara la excarcelación de un número importante de presos políticos.

Sin embargo, hasta el momento solo ocho personas han recuperado su libertad, generando incertidumbre entre los allegados que aguardan noticias. Entre los liberados se encuentran cinco ciudadanos españoles, Rocío San Miguel - quien posee doble nacionalidad -, Enrique Márquez y Biagio Pilieri, todos recluidos en el Helicoide, centro de detención ubicado en la capital venezolana.

Según informaciones de organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, los presos políticos serían trasladados desde las cárceles a otros lugares, aunque no se han confirmado detalles oficiales sobre este procedimiento.

En el centro de reclusión Rodeo 1, situado a varios kilómetros de Caracas, familiares provenientes de distintas regiones de Venezuela permanecieron hasta las 2:30 de la madrugada esperando información.

La mayoría de los detenidos en este lugar tienen familiares en el interior del país, quienes han debido viajar largas distancias para intentar reencontrarse con ellos.

Los reclusos en Rodeo 1 se enteraron de la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del viernes, momento en el cual se escucharon gritos de "libertad" desde el interior del penal.

Algunos familiares han señalado que se les está permitiendo visitar a los detenidos, un derecho que muchos tenían suspendido o prohibido.

Una familiar de un preso involucrado en la operación Gedeón 2 expresó: "Me duele el alma, de verdad que me duele el alma (...) Tengo fe de que mi hijo va a salir, que va a salir. Él es, de verdad que es inocente, lo condenaron a 30 años siendo inocente".

Otra familiar manifestó: "Mi expectativa es que salgan todos los presos políticos en diferentes fases, si es necesario, pero que no quede ninguno detenido, que se reencuentren nuevamente con nosotros".

El caso de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, genera particular atención. Tudares cumplió un año de detención sin haber recibido visitas, según lo reportado. Su esposa, Mariana González, recorrió durante la madrugada varios establecimientos penitenciarios sin obtener información positiva sobre su liberación, aunque ha documentado activamente la situación a través de redes sociales.

También permanecen detenidos Josnars Baduel, hijo del fallecido Raúl Isaías Baduel, quien lleva varios años en prisión y fue trasladado del Helicoide a Rodeo 1, una cárcel construida específicamente para presos políticos donde las visitas se realizan bajo estrictas medidas de seguridad.

Una familiar proveniente del estado Zulia declaró sobre su sobrino, detenido el 28 de noviembre: "Aún son estas horas que no sabemos dónde está (...) Mucha fe y mucha esperanza. Y bueno, esperemos que lo liberen".