Miércoles, 04 de febrero de 2026
Jhon Arias, futbolista colombiano - Foto: EFE
Jhon Arias

Jhon Arias estaría muy cerca de regresar a Sudamérica ante imponente oferta de club histórico

febrero 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
El Fluminense estaría trabajando de manera cautelosa para presentar una oferta al Wolverhampton por el extremo ofensivo de 28 años, teniendo en cuenta la cláusula que le da prioridad.

El regreso del futbolista colombiano Jhon Arias al futbol sudamericano estaría muy cerca de darse. Esto ante la imponente oferta enviada por Palmeiras de Brasil a Wolverhampton de Inglaterra, escuadra en la que milita actualmente el cafetero.

o

La oferta enviada por el conjunto brasileño a la escuadra inglesa ronda los 25 millones de euros, una cifra tentativa para el Wolves, quien en el pasado mercado de fichajes de verano adquirió los servicios deportivos del colombiano por un valor cercano a los 22 millones de euros.

Todo indica que el equipo de la Premier League, que no vive su mejor presente y se encuentra en riesgo de descender, estaría dispuesto a dejar ir a los jugadores mejor valorizados de su plantilla.

“El Palmeiras ha presentado una oferta de 25 millones de euros (154,8 millones de reales) al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra por el centrocampista ofensivo Jhon Arias. El club europeo ha mostrado su disposición a cerrar un acuerdo, y el Palmeiras espera la respuesta del jugador”, expresó el medio brasileño Globo Esporte en su portal web.

Frente a esta propuesta hecha por parte del conjunto paulista, el Wolves habría notificado a Fluminense, escuadra con la que el futbolista de la selección Colombia firmó una cláusula en la que se indicó que le daría prioridad el Flu ante un posible regreso al fútbol brasileño.

En ese sentido, las directivas del equipo de Río de Janeiro estarían trabajando de manera cautelosa para presentar una oferta al Wolverhampton por el extremo ofensivo de 28 años. Aunque la “elevada inversión” por el cafetero sería el principal obstáculo para el club, quien tiene plazo hasta este miércoles 4 de febrero para entregar una contrapropuesta por Arias.

o

Se espera que en las próximas horas se defina el futuro de Jhon Arias, quien es una de las piezas claves dentro del esquema futbolístico de Néstor Lorenzo en la “Tricolor”, motivo por el cual el extremo quiere sumar minutos y llegar con ritmo a lo que sería su primera Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

¿Cómo le ha ido a Jhon Arias en el Wolverhampton?

El nacido en Quibdó se sumó a las filas del Wolves a mediados del mes de julio, momento desde el cual ha disputado un total de 1376 minutos en 26 partidos, en los cuales ha tenido la oportunidad de marcar en dos ocasiones y hacer una asistencia. Todo esto entre las diferentes competencias que ha afrontado el club en esta temporada, como la Premier League, la FA Cup y la Copa de Liga de Inglaterra.

