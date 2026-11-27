El futuro de la propiedad del Manchester City, en donde juegan estrellas del fútbol como el noruego Erling Haaland y el argentino Enzo Fernández quedó bajo un nuevo foco de atención en Inglaterra.

El Regulador Independiente del Fútbol (IFR) advirtió que no va a descartar tomar medidas contra el club si las circunstancias legales lo justifican, mientras dirigentes de otros equipos de la Premier League piensan que sus actuales propietarios tienen que verse obligados a vender la institución por las infracciones financieras investigadas.

La advertencia la hizo David Kogan, presidente del IFR, en una comparecencia ante la Comisión de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico. El funcionario sostuvo que el tamaño y la relevancia internacional del Manchester City no van a ser razones para evitar una eventual intervención.

“No podemos simplemente ignorar nuestras obligaciones legales en relación con un club porque tenga un determinado tamaño”, aseguró Kogan, según declaraciones recogidas por Reuters.

También aseguró que el organismo deberá actuar conforme a la legislación y a las pruebas disponibles.

El dirigente fue más contundente al detallar la responsabilidad de la entidad. “Si no actuamos, suponiendo que se den esas circunstancias, ¿cuál es el propósito de contar con un regulador?”, dijo.

Kogan añadió que la credibilidad del organismo depende de aplicar las normas de manera consistente, incluso cuando se trata de casos complejos.

La posibilidad de una intervención tiene relación con las facultades que contempla la Ley de Gobernanza del Fútbol de 2025.

El IFR no tiene potestad para prohibir la propiedad estatal de los clubes, pero sí puede estudiar la idoneidad de sus propietarios y directivos. Si determina que alguno no cumple los requisitos de honestidad e integridad, puede imponer condiciones a la licencia, apartarlo de su cargo o, en los casos más graves, forzar la venta de la institución.

El Manchester City pertenece desde 2008 al Abu Dhabi United Group (ADUG), grupo vinculado al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan. La propiedad emiratí quedó en el centro de la controversia luego de que una comisión independiente declarara al club culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con sus finanzas y su cooperación con la investigación de la liga de Inglaterra.

El fallo, difundido en septiembre de 2026, concluyó que el equipo había usado acuerdos comerciales simulados para aumentar artificialmente sus ingresos y reducir sus gastos entre 2009 y 2018. Según la comisión, las operaciones permitieron reportar más de 900 millones de libras de manera irregular.

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El City rechaza las acusaciones y presentó un recurso contra la decisión. Aún no se anuncia la sanción definitiva, la cual va a ser analizada en un procedimiento separado.

En paralelo, BBC Sport notificó que directivos anónimos de tres clubes de la Premier League consideran que obligar a los propietarios emiratíes a vender sería un castigo apropiado. Uno de los testimonios recogidos por el medio aseguró que “la sanción al Manchester City carecerá de relevancia a menos que también se obligue a los propietarios a vender”.

De momento, no existe una decisión que obligue al cambio de propiedad. El futuro del club va a depender del proceso de apelación, de la sanción que determine la comisión independiente y de una futura evaluación del regulador acerca de sus propietarios.