NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Jugadores selección de Bolivia - Foto: EFE
Repechaje al Mundial

Sin Moreno Martins, Bolivia hizo oficial su convocatoria para enfrentar el repechaje al Mundial 2026

marzo 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
La Verde jugará su último encuentro amistoso ante Trinidad y Tobago antes de viajar a México para enfrentar la semifinal de la repesca ante Surinam.

Sin su máximo referente, Marcelo Moreno Martins, la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer la lista de convocados para los juegos de repesca de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

En esta oportunidad, el técnico de la Verde, Oscar Villegas, apeló a la base construida durante las eliminatorias sudamericanas. Aunque Martins disputó seis de los 18 encuentros de las clasificatorias mundialistas, no fue tenido en cuenta por el entrenador para este reto.

El ‘Flecheiro’, de 38 años, quien a mediados del mes de febrero anunció su regreso al fútbol profesional con Oriente Petrolero, luego de haber jugado por última vez en diciembre de 2023, con la ilusión de disputar la repesca con la selección de su país, deberá apoyar a sus compañeros desde la distancia.

Aunque en su momento, Villegas había demostrado su deseo de verlo con la Verde de nuevo, no lo tuvo en cuenta dentro de la lista de 28 jugadores convocados para el juego de la semifinal por la repesca ante Surinam. Al parecer, esto se debería a la falta de ritmo del jugador.

A pesar de que la base son jugadores del proceso de las eliminatorias, el técnico de la selección de Bolivia presentó un par de novedades dentro de su listado, dentro del cual incluyó al joven portero Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers, y la exclusión del delantero Carmelo Algarañaz.

Convocados por Bolivia para el repechaje

  • Arqueros
    Carlos Lampe
    Guillermo Viscarra
    Gerónimo Govea
  • Defensores
    Diego Medina
    Yomar Rocha
    Lucas Macazaga
    Roberto Fernández
    Dieguito Rodríguez
    Luis Haquín
    Richet Gómez
    Marcelo Torrez
    Efraín Morales
    Diego Arroyo
    Leonardo Zabala
  • Mediocampistas
    Ervin Vaca
    Héctor Cuellar
    Robson Matheus
    Moisés Villarroel
    Gabriel Villamil
    Ramiro Vaca
    Carlos Melgar
    Miguel Terceros
    Jesús Maraude
    Juan Godoy
  • Delanteros
    Víctor Ábrego
    Fernando Nava
    Moisés Paniagua
    Enzo Monteiro

Los convocados por el técnico Óscar Villegas se concentrarán desde este lunes 9 de marzo en territorio boliviano, donde el próximo domingo 15 de marzo se medirán en un juego amistoso ante la selección de Trinidad y Tobago.

A inicios de la próxima semana, la Verde viajará con su nominada de jugadores a Monterrey para preparar el juego por la repesca ante Surinam, el cual se disputará el próximo 26 de marzo. Un encuentro en el que solo le sirve ganar o ganar para avanzar a la siguiente instancia, de lo contrario le tendrá que decir adiós al certamen mundialista.

De llegar a vencer, la selección de Bolivia avanzará a final, en la que se medirá ante Irak, con quien disputará el cupo a la Copa del Mundo.

Temas relacionados:

Repechaje al Mundial

Selección de Bolivia

Surinam

Irak

Copa del Mundo

