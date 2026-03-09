Sin Moreno Martins, Bolivia hizo oficial su convocatoria para enfrentar el repechaje al Mundial 2026

Sin su máximo referente, Marcelo Moreno Martins, la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer la lista de convocados para los juegos de repesca de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

En esta oportunidad, el técnico de la Verde, Oscar Villegas, apeló a la base construida durante las eliminatorias sudamericanas. Aunque Martins disputó seis de los 18 encuentros de las clasificatorias mundialistas, no fue tenido en cuenta por el entrenador para este reto.

El ‘Flecheiro’, de 38 años, quien a mediados del mes de febrero anunció su regreso al fútbol profesional con Oriente Petrolero, luego de haber jugado por última vez en diciembre de 2023, con la ilusión de disputar la repesca con la selección de su país, deberá apoyar a sus compañeros desde la distancia.

Aunque en su momento, Villegas había demostrado su deseo de verlo con la Verde de nuevo, no lo tuvo en cuenta dentro de la lista de 28 jugadores convocados para el juego de la semifinal por la repesca ante Surinam. Al parecer, esto se debería a la falta de ritmo del jugador.

A pesar de que la base son jugadores del proceso de las eliminatorias, el técnico de la selección de Bolivia presentó un par de novedades dentro de su listado, dentro del cual incluyó al joven portero Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers, y la exclusión del delantero Carmelo Algarañaz.

Convocados por Bolivia para el repechaje

Arqueros

Carlos Lampe

Guillermo Viscarra

Gerónimo Govea

Carlos Lampe Guillermo Viscarra Gerónimo Govea Defensores

Diego Medina

Yomar Rocha

Lucas Macazaga

Roberto Fernández

Dieguito Rodríguez

Luis Haquín

Richet Gómez

Marcelo Torrez

Efraín Morales

Diego Arroyo

Leonardo Zabala

Diego Medina Yomar Rocha Lucas Macazaga Roberto Fernández Dieguito Rodríguez Luis Haquín Richet Gómez Marcelo Torrez Efraín Morales Diego Arroyo Leonardo Zabala Mediocampistas

Ervin Vaca

Héctor Cuellar

Robson Matheus

Moisés Villarroel

Gabriel Villamil

Ramiro Vaca

Carlos Melgar

Miguel Terceros

Jesús Maraude

Juan Godoy

Ervin Vaca Héctor Cuellar Robson Matheus Moisés Villarroel Gabriel Villamil Ramiro Vaca Carlos Melgar Miguel Terceros Jesús Maraude Juan Godoy Delanteros

Víctor Ábrego

Fernando Nava

Moisés Paniagua

Enzo Monteiro

Los convocados por el técnico Óscar Villegas se concentrarán desde este lunes 9 de marzo en territorio boliviano, donde el próximo domingo 15 de marzo se medirán en un juego amistoso ante la selección de Trinidad y Tobago.

A inicios de la próxima semana, la Verde viajará con su nominada de jugadores a Monterrey para preparar el juego por la repesca ante Surinam, el cual se disputará el próximo 26 de marzo. Un encuentro en el que solo le sirve ganar o ganar para avanzar a la siguiente instancia, de lo contrario le tendrá que decir adiós al certamen mundialista.

De llegar a vencer, la selección de Bolivia avanzará a final, en la que se medirá ante Irak, con quien disputará el cupo a la Copa del Mundo.