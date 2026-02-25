Régimen de Venezuela acusa a las autoridades de Panamá de supuestamente forzar la apertura de una maleta diplomática en uno de sus aeropuertos

La Cancillería del régimen de Venezuela acusó a las autoridades de Panamá de supuestamente forzar la apertura de una maleta diplomática en el aeropuerto de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

Mediante un comunicado, el canciller del régimen chavista, Yván Gil, citó el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 que establece la inviolabilidad del artículo diplomático.

Además, dijo que la "inmunidad de las comunicaciones diplomáticas es un principio esencial para la convivencia entre naciones".

"Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño", agregó.

Cabe subrayar que el Gobierno panameño rompió relaciones diplomáticas con Venezuela después de rechazar el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 en las que el hoy capturado Nicolás Maduro se proclamó ganador, aunque ambos países restituyeron los servicios consulares y la conexión aérea un año después.

A la fecha, el Gobierno de Panamá no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la acusación del régimen, mientras que el canciller chavista exige "garantías plenas de no repetición" y el cumplimiento de las "normas que rigen la actividad diplomática y consular".

Durante los 13 años de Maduro en el poder se registraron alrededor de cuatro disputas con Panamá, las cuales conllevaron al rompimiento temporal de las relaciones bilaterales.

El actual presidente panameño, José Raúl Mulino, ha manifestado su apoyo a la líder democrática venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado. Además, el país centroamericano resguarda desde 2025 unas actas electorales que demuestran el triunfo de Edmundo González, candidato de Machado en las presidenciales de 2024 que venció a Maduro.