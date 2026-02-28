Las represalias del régimen iraní hacia Israel: dejan una persona muerta y más de 20 personas heridas

El régimen de Irán ha comenzado a ejecutar represalias hacia diferentes naciones de Medio Oriente, tras la operación militar de los Estados Unidos junto a Israel en la que fue dado de baja el ayatolá Alí Jamenei, junto a otros líderes del régimen.

La capital de Israel se ha convertido en una de las ciudades afectadas con los ataques del régimen iraní. Allí, una mujer de 40 años murió durante la noche del sábado 28 de febrero, luego de que un misil impactara un complejo de edificios en Tel Aviv, de acuerdo con la información compartida por los servicios de emergencias de Israel.

El Magen David Adom, equivalente de la Cruz Roja, manifestó en un comunicado que sus equipos de socorro "constataron el deceso de una mujer de unos 40 años que presentaba graves heridas en todo el cuerpo".

De igual manera, dieron a conocer que durante la primera jornada de ataques del régimen iraní hacia territorio israelí se han registrado más de 27 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios en Tel Aviv, luego de verse afectadas por escombros o proyectiles. Asimismo, indicaron que en otras partes del país se registran heridos.

Durante la noche se escucharon una serie de fuertes explosiones en esta región del centro de Israel y en Cisjordania ocupada. La defensa antiaérea israelí se activó para tratar de interceptar los proyectiles.

Estos ataques hacia naciones de Medio Oriente se suman a los que vivió durante la madrugada del domingo Dubái, donde las autoridades informaron que restos de un dron que fue interceptado causaron un incendio en las instalaciones del lujoso hotel Burj Al Arab. Por fortuna, en este hecho no resultaron personas heridas.

"Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y que los restos causaron un pequeño incendio en la fachada exterior del Burj Al Arab", expresó la oficina de prensa de Dubái en su cuenta de X.