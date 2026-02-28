NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Sábado, 28 de febrero de 2026
Israel

Las represalias del régimen iraní hacia Israel: dejan una persona muerta y más de 20 personas heridas

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque del régimen de Irán a Tel Aviv - Foto: AFP
Ataque del régimen de Irán a Tel Aviv - Foto: AFP
Los servicios de emergencias han establecido que, en medio de estos ataques, más de 25 personas han resultado heridas entre Tel Aviv y otras zonas del país.

El régimen de Irán ha comenzado a ejecutar represalias hacia diferentes naciones de Medio Oriente, tras la operación militar de los Estados Unidos junto a Israel en la que fue dado de baja el ayatolá Alí Jamenei, junto a otros líderes del régimen.

o

La capital de Israel se ha convertido en una de las ciudades afectadas con los ataques del régimen iraní. Allí, una mujer de 40 años murió durante la noche del sábado 28 de febrero, luego de que un misil impactara un complejo de edificios en Tel Aviv, de acuerdo con la información compartida por los servicios de emergencias de Israel.

El Magen David Adom, equivalente de la Cruz Roja, manifestó en un comunicado que sus equipos de socorro "constataron el deceso de una mujer de unos 40 años que presentaba graves heridas en todo el cuerpo".

De igual manera, dieron a conocer que durante la primera jornada de ataques del régimen iraní hacia territorio israelí se han registrado más de 27 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios en Tel Aviv, luego de verse afectadas por escombros o proyectiles. Asimismo, indicaron que en otras partes del país se registran heridos.

Durante la noche se escucharon una serie de fuertes explosiones en esta región del centro de Israel y en Cisjordania ocupada. La defensa antiaérea israelí se activó para tratar de interceptar los proyectiles.

o

Estos ataques hacia naciones de Medio Oriente se suman a los que vivió durante la madrugada del domingo Dubái, donde las autoridades informaron que restos de un dron que fue interceptado causaron un incendio en las instalaciones del lujoso hotel Burj Al Arab. Por fortuna, en este hecho no resultaron personas heridas.

"Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y que los restos causaron un pequeño incendio en la fachada exterior del Burj Al Arab", expresó la oficina de prensa de Dubái en su cuenta de X.

 

Temas relacionados:

Israel

Ataques

Ataque al régimen de Irán

Tel Aviv

Heridos

Muerto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Los actos brutales del régimen de Irán que llevaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei - Foto EFE
Alí Jamenei

Murió el tirano del régimen iraní Alí Jamenei, confirmó el presidente Trump: "una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

Ali Jamenei, líder supremo de Irán (EFE)
Irán

¿Por qué es tan importante para EE. UU. e Israel la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei?

Ataques de Irán a Israel - Foto referencia: EFE
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Imágenes de la Operación Furia Épica contra Irán. (X de CENTCOM)
Ataque al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de impresionantes unidades militares usadas en ataques contra el régimen de Irán y de objetivos destruidos

Más de Actualidad

Ver más
Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Presidente Gabriel Boric anuncia a Michelle Bachelet como candidata para dirigir la ONU - Foto por presidencia de Chile
Michelle Bachelet

Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU y anuncia el apoyo de México y Brasil

Cuba | Foto Canva
Cuba

Rusia finaliza la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba en medio de la crisis en la isla

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Cervezas / FOTO: EFE
Economía

La popular cervecería que anunció importante recorte de personal: hasta 6.000 personas se quedarán sin empleo

Presidente Gabriel Boric anuncia a Michelle Bachelet como candidata para dirigir la ONU - Foto por presidencia de Chile
Michelle Bachelet

Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU y anuncia el apoyo de México y Brasil

Cuba | Foto Canva
Cuba

Rusia finaliza la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba en medio de la crisis en la isla

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Bogotá

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Selecciones de Colombia y Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-20 - Fotos. EFE
Sudamericano Sub 20

Las selecciones Colombia y Venezuela se clasificaron de manera anticipada al hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre