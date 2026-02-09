NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Tenista

Tenista Nicolás Mejía denunció que recibió amenazas de muerte tras clasificar a Colombia en la Copa Davis 2026: "Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar"

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolás Mejía | Foto: AFP
Con ese triunfo, el tenista le dio la victoria a Colombia en la serie, que clasificó al repechaje de septiembre para intentar ascender a las Qualifiers de 2027.

El tenista colombiano Nicolás Mejía informó este lunes que en Marruecos tras la clasificación de Colombia en la Copa Davis 2026.

El deportista cafetero vivió momentos de tensión en el partido que enfrentó conta el local Reda Bennani por el grupo Mundial I.

Mejía, de 25 años, venció a Bennani, y mientras aseguraba la clasificación de su país para el repechaje de septiembre, fue silbado por los aficionados marroquíes, quienes también le tiraron botellas.

Al término del partido, el tenista colombiano se llevó un dedo a la boca exigiendo el silencio de la afición, lo que desató una confrontación en la cancha contra la delegación visitante.

Miembros del equipo de Marruecos lo increparon, mientras el colombiano saltaba a manera de provocación mandándolos a callar en medio de los silbidos y los fanáticos respondían lanzando botellas.

El deportista, de 25 años, contó que tras la clasificación recibió amenazas de muerte contra su familia, en donde desde la afición le gritaron cosas como que "iban a matar" a su familia y que iban a "violar" a su madre.

En una entrevista con el medio Minuto 60, el tenista cafetero aseguró que: "Todo el partido era insultándome y gritándome en la cara. Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar".

Por su parte, un responsable de la Federación Colombiana de Tenis detalló que ningún miembro de la delegación resultó herido. Pero señaló que tuvieron que salir de la cancha escoltados para poder garantizar la seguridad de todos.

"Los jugadores del otro equipo nos gritaban (...) el capitán también me gritaba 'fuck you' (jódete)", añadió Mejía.

Con ese triunfo, el tenista le dio la victoria a Colombia en la serie, que clasificó al repechaje de septiembre para intentar ascender a las Qualifiers de 2027, la élite de la tradicional competición.

