Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Miles de combatientes kurdos iraníes cruzaron la frontera desde Irak y ejecutan una ofensiva terrestre contra el régimen de Irán. Según varias fuentes citadas por la cadena Fox News, muchos de los combatientes son kurdos iraníes que llevaban años viviendo en Irak y que ahora están regresando al noroeste de Irán como parte de la ofensiva.

Se cree que los combatientes son milicias kurdo-iraníes que buscan impulsar un levantamiento más amplio contra los restos del régimen iraní.

Un reporte de CNN previo había sugerido que la CIA trabaja para armarlos y que la administración Trump mantiene conversaciones directas con sus líderes.

Según el informe, el presidente Trump conversó con Mustafa Hijri: jefe del Partido Democrático del Kurdistán iraní, atacado recientemente con drones por el cuerpo de la guardia revolucionaria islámica del régimen de Irán.

Según el alto funcionario, la estrategia se basaría en que los kurdos enfrenten a las fuerzas de seguridad iraníes, agoten sus recursos militares y abran paso a movilizaciones civiles dentro del país.

Entre tanto, un misil balístico disparado desde Irán fue destruido en el mediterráneo oriental por los sistemas de defensa de la OTÁN luego de ingresar al espacio aéreo de Turquía.

El Ministerio de Defensa turco confirmó que los sistemas de defensa de la organización del Tratado del Atlántico Norte destruyeron el artefacto.

Un alto funcionario turco señaló que creen que el objetivo del proyectil era una base en la parte griega de Chipre, pero que se desvió de su rumbo.

Un video de la agencia de noticias Ih-las mostró una grúa sacando del agua los fragmentos del misil en la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, fronteriza con Siria, el artefacto había sobrevolado Irak y Siria antes de ser derribado.

A raíz del incidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco convocó al embajador iraní en Ankara, para expresar su preocupación" por lo sucedido.