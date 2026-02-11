NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Super Bowl

Se conocen las cifras de audiencia del Super Bowl y el show de Bad Bunny

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, que se convirtió en el primer artista en cantar solo en español, obtuvo 128,2 millones de espectadores.

El domingo 8 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl en Estados Unidos, evento deportivo que enfrentó a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, y que esperaba batir récords de audiencia con el esperado show de medio tiempo del puertorriqueño Bad Bunny.

Sin embargo, ni la victoria de los Seahawks 29 por 13 sobre los Pats ni el espectáculo del “Conejo Malo” cumplieron dicho objetivo, ya que promediaron 124,9 millones de espectadores en NBC, la plataforma de streaming Peacock, la plataforma en español Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+.

Estos son los índices de audiencia del mismo día de la empresa de investigación de medios Nielsen que fueron publicadas el martes, y que convierten dicho show en el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos, detrás de los 127,7 millones de espectadores que vieron a los Philadelphia Eagles vencer a los Kansas City Chiefs por 40-22 en el Super Bowl de 2025 en Fox.

Para el segundo cuarto, el partido del domingo logró los 137,8 millones de espectadores, la audiencia máxima más alta en la historia de la televisión estadounidense.

Telemundo promedió 3,3 millones de espectadores, lo que lo convirtió en el Super Bowl más visto en la historia de la televisión en español en Estados Unidos.

El punto máximo en audiencia en este espacio fue en el espectáculo de medio tiempo, con un promedio de 4,8 millones de espectadores, convirtiendo dicho show en el más visto en la historia de la televisión en español.

En términos generales, el show de Bad Bunny, que se convirtió en el primero en cantar solo en español, prometió 128,2 millones de espectadores. La cifra no supera el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Kendrick Lamar en 2025, que logró 133,5 millones de espectadores y es el más visto de la historia.

Ese año, Lamar superó el récord de 133,4 millones de espectadores establecido por Michael Jackson en 1993.

Temas relacionados:

Super Bowl

Deportes

NFL

Bad Bunny

Fútbol americano

