“Les llegó su hora”: advierte congresista de Estados Unidos al régimen de Cuba

La congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar, en recientes declaraciones cuando le preguntaron sobre si existen diálogos con el régimen de Cuba desde el departamento de Estado, ella fue contundente y solo respondió que “les llegó su hora”.

VEA TAMBIÉN Régimen cubano asegura que su guardia costera mató a cuatro personas que viajaban en una lancha con matrícula de Estados Unidos o

“Solo lo sabe Marco Rubio, las mejores manos en la que puede estar los Estados Unidos con el régimen castrista es Marco Rubio, porque Rubio tiene Cuba en su ADN”, explicó.

Aseguró que Rubio “sabe muy bien quienes son esos sátrapas, esos bandidos que son la gente peor que el hemisferio occidental ha visto en los últimos 65 años, el régimen castrista”.

“Les llegó su hora, porque hay un señor que se llama Donald Trump en la Casa Blanca, punto más nada, ese pueblo cubano pueda vivir como vivimos todos, en democracia y libertad, y que cada uno haga lo que quiera con su vida pero que no te opriman”, sentenció.

En mensajes anteriores aseguró que “dondequiera que estos sátrapas del régimen se presenten, reciben el repudio de un pueblo que no olvida”.

“El exilio cubano está en todo el mundo y no vamos a permitir que oculten sus crímenes ni que laven su imagen. La impunidad se les está acabando. Van a rendir cuentas”, recalcó Salazar.

Posterior a las declaraciones de la congresista, el régimen cubano ha informado en la tarde de este miércoles que su guardia costera mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos en un intercambio de disparos frente a las costas de la isla, según detalló en un comunicado el Ministerio del Interior de La Habana.

VEA TAMBIÉN La casa de la asistente personal de María Corina Machado es allanada por el régimen, denuncia Vente Venezuela o

Frente a lo sucedido, la republicana anunció que “estoy siguiendo muy de cerca los informes de que fuerzas del régimen cubano abrieron fuego contra una lancha rápida con registro de Florida, dejando cuatro muertos y seis heridos”.

“Esta es una situación en desarrollo y estoy a la espera de información oficial por parte de las autoridades estadounidenses”, concluyó.