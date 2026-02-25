NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Cuba

“Les llegó su hora”: advierte congresista de Estados Unidos al régimen de Cuba

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar | Foto AFP
María Elvira Salazar | Foto AFP
“La impunidad se les está acabando. Van a rendir cuentas”, recalcó la legisladora.

La congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar, en recientes declaraciones cuando le preguntaron sobre si existen diálogos con el régimen de Cuba desde el departamento de Estado, ella fue contundente y solo respondió que “les llegó su hora”.

o

Solo lo sabe Marco Rubio, las mejores manos en la que puede estar los Estados Unidos con el régimen castrista es Marco Rubio, porque Rubio tiene Cuba en su ADN”, explicó.

Aseguró que Rubio “sabe muy bien quienes son esos sátrapas, esos bandidos que son la gente peor que el hemisferio occidental ha visto en los últimos 65 años, el régimen castrista”.

Les llegó su hora, porque hay un señor que se llama Donald Trump en la Casa Blanca, punto más nada, ese pueblo cubano pueda vivir como vivimos todos, en democracia y libertad, y que cada uno haga lo que quiera con su vida pero que no te opriman”, sentenció.

En mensajes anteriores aseguró que “dondequiera que estos sátrapas del régimen se presenten, reciben el repudio de un pueblo que no olvida”.

“El exilio cubano está en todo el mundo y no vamos a permitir que oculten sus crímenes ni que laven su imagen. La impunidad se les está acabando. Van a rendir cuentas”, recalcó Salazar.

Posterior a las declaraciones de la congresista, el régimen cubano ha informado en la tarde de este miércoles que su guardia costera mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos en un intercambio de disparos frente a las costas de la isla, según detalló en un comunicado el Ministerio del Interior de La Habana.

o

Frente a lo sucedido, la republicana anunció que “estoy siguiendo muy de cerca los informes de que fuerzas del régimen cubano abrieron fuego contra una lancha rápida con registro de Florida, dejando cuatro muertos y seis heridos”.

Esta es una situación en desarrollo y estoy a la espera de información oficial por parte de las autoridades estadounidenses”, concluyó.

Temas relacionados:

Cuba

Régimen cubano

Estados Unidos

María Elvira Salazar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los temas clave del primer Discurso del Estado la Unión de Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
PNB en Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Liberan a Álvaro Algarra, corresponsal del medio de comunicación DW en Caracas

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Madrid

Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

El presidente Donald Trump se reunirá con militares que participaron en la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
PNB en Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Liberan a Álvaro Algarra, corresponsal del medio de comunicación DW en Caracas

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Madrid

Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

El presidente Donald Trump se reunirá con militares que participaron en la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro

Buque petrolero llega a Cuba - Foto EFE
Departamento del Tesoro

Departamento del Tesoro de EE. UU. permitirá venta de crudo venezolano a Cuba bajo condiciones que excluyen a las instituciones del régimen castrista

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Colombia

Sin acuerdo: así finalizó la primera reunión entre Colombia y Ecuador para poner fin a la guerra comercial

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ramón Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

"Casa por cárcel sigue siendo prisión, exigimos su libertad plena": hijo de Guanipa confirma que su padre está en Maracaibo y agradece labor de EE. UU. a favor de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre