NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Champions League

Sorpresa en la ida de los playoffs de Champions: el modesto Bodø/Glimt le ganó con autoridad a histórico equipo italiano

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del club noruego Bodø/Glimt - Foto: EFE
Este 18 de febrero el FK Bodø/Glimt sorprendió al mundo del fútbol al vencer 3-1 al Inter de Milán en el partido de ida de los playoffs (dieciseisavos de final) de la UEFA Champions League 2025-26.

Defendiendo la localía en el Aspmyra Stadion, el modesto equipo noruego superó con autoridad al histórico club italiano gracias a los goles de Kasper Høgh, Jens Petter Hauge y Sondre Brunstad Fet.

Líder de la Serie A y finalista de la última edición de la Champions, el Inter de Milán perdió 3-1 en la cancha de los noruegos.

En la ciudad noruega de Bodø, cuyo equipo vive su primera participación en la máxima competición europea, el tres veces campeón de Europa y actual líder de la Serie A ‘se congeló’ en la casa de su rival.

Secuencia de los goles:

Sondre Fet abrió el marcador para el Bodo (20'). Los Nerazzurri igualaron por medio de Pio Esposito (30'), pero se derrumbaron en el segundo tiempo y encajaron dos goles de Jens Petter Hauge (61') y Kasper Hogh (64') ante unos noruegos mucho más frescos físicamente.

Ya en zona mixta, el DT del Inter, el rumano Cristian Chivu sostuvo ante los medios: "El Bodo/Glimt está más acostumbrado a este campo, pero no es una excusa".

Aparte de la derrota, otra situación pone cuesta arriba la situación para el cuadro de Milán, su capitán Lautaro Martínez se marchó cojeando y fue sustituido por Marcus Thuram en la segunda parte.

"Creo que está lesionado y que estará fuera un tiempo", añadió el técnico de ‘la Biscione’.

Esta victoria del Bodø se suma a una racha histórica para el club, que en semanas previas ya había derrotado a colosos como el Manchester City (3-1) y al Atlético de Madrid (2-1).

Inter y Bodø se verán en la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League el próximo 24 de febrero.

