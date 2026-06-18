"Increíble pero cierto": Canadá le hizo 6 goles a Catar y el árbitro del partido dio 9 minutos de tiempo agregado

Este jueves, la selección de Canadá le hizo seis goles a la selección de Catar en lo que resulta la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

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El resultado le permite al combinado coanfitrión estar a un paso de alcanzar los dieciseisavos de final del torneo.

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Al margen del resultado, como dato curioso, el juez central del partido dio nueve minutos de tiempo agregado, algo poco habitual, entendiendo que el abultado marcador no se revertiría.

Por el equipo de 'La hoja de arce' anotaron: Cyle Larin en el minuto 16; Jonathan David, 29, 45+3 y 90+2; y Nathan Saliba en el 64.

También hubo un autogol: el centrocampista Mohamed Manai mandó el balón a propia puerta en el minuto 75 (2T).

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La tabla de posiciones del Grupo B marcha de la siguiente forma: Canadá en el primer lugar con 4 puntos, Suiza, en el segundo puesto, también con 4 puntos.

En el tercer lugar aparece Bosnia y Herzegovina con 1 punto y Catar, en el último peldaño, también con 1 unidad.

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La selección masculina de fútbol de Canadá ha clasificado a 3 Copas Mundiales de la FIFA a lo largo de su historia.

Mientras tanto, la selección de Catar ha logrado su boleto al magno evento deportivo en dos ocasiones.

El Mundial de fútbol comenzó el jueves 11 de junio y concluirá con la final culminante el domingo 19 de julio.