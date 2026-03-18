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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Clásico Mundial de Béisbol

"La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno, los demás después que se arreglen": MVP Maikel García

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Maikel García, beisbolista venezolano - Foto: EFE
Maikel García, beisbolista venezolano - Foto: EFE
Venezuela se convirtió en el primer país sudamericano en alzar el trofeo del WBC.

Venezuela logró el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol 2026 el pasado martes 17 de marzo.

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La Vinotinto del ‘deporte del diamante’ venció a Estados Unidos (uno de los países anfitriones del torneo) en el loanDepot Park de Miami, de forma dramática.

En un trámite súper ajustado, los de Omar López encontraron el ‘camino de la gloria’ 3 carreras por 2.

Una vez finalizado el compromiso, el MVP (Most Valuable Player - Jugador Más Valioso), Maikel García, respondió varias preguntas.

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Sin embargo, luego de contestar la última, solicitó brindar unas breves palabras que dejan entrever la confianza que se tiene el tercera base.

“La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno, los demás después que se arreglen", expresó García.

Asimismo, en medio de las celebraciones, García fue consultado también sobre qué se siente ser campeón del Clásico Mundial, a lo que respondió: “No voy a hablar... Ya nadie nos puede roncar con un clásico (Mundial)”.

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En rueda de prensa, luego de festejar sobre el terreno de juego, García también dejó unas picantes declaraciones. “La camiseta decía Venezuela, no Latinoamérica”.

Al margen de lo que dijo García, vale añadir que Venezuela se convirtió en el primer país sudamericano en alzar el trofeo del WBC.

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