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Domingo, 24 de mayo de 2026
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Premier League

Tottenham se salvó, West Ham descendió y Chelsea se quedó fuera de competencias europeas: así terminó la Premier League

mayo 24, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Tottenham, West Ham y Chelsea en la Premier League / FOTO: EFE/AFP
Tottenham, West Ham y Chelsea en la Premier League / FOTO: EFE/AFP
De ante mano ya se había definido el campeón que fue Arsenal y solo bastaba definir quiénes iban a competencias internacionales y el último equipo del descenso.

El Tottenham se mantuvo en la Premier League después de su victoria 1-0 en la última fecha, este domingo contra el Everton, un resultado que envía al West Ham a segunda división, catorce años de haber ascendido a la élite.

Los Spurs terminan así en la decimoséptima posición, justo encima de la zona roja, con apenas dos puntos de ventaja sobre los Hammers (18º, 39 puntos), que ganaron 3-0 al Leeds en la 38ª y última jornada pero no pudieron evitar su caída al Championship (2ª división).

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El West Ham, que llegó a ganar un título europeo en 2023, la Conference League, se une así a las otras dos formaciones que ya tenían seguro su descenso a segunda división, el Wolverhampton y el Burnley.

El Chelsea, por su parte, finalizó décimo en la Premier League y no consiguió clasificarse a las competiciones europeas de la próximo temporada, mientras que Bournemouth y Sunderland sellaron sus boletos a la próxima Europa League en la 38ª y última fecha.

Antes de los partidos de este domingo, el Chelsea era octavo y estaba en plaza virtual de acceso a la Conference League, pero bajó dos posiciones al caer 2-1 en el campo del Sunderland.

El norirlandés Trai Hume (25') y un gol en contra del francés Malo Gusto (50') adelantaron al Sunderland, mientras que Cole Palmer acortó para el Chelsea en el 56'.

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Sin embargo, la "Operación Remontada" de los londinenses quedó abortada cuando el Chelsea se quedó con diez hombres por la roja al defensa francés Wesley Fofana en el 62', que dejó muy herido a su equipo de cara a la última media hora de partido.

De esta forma, Xabi Alonso, el entrenador español que tomará las riendas del Chelsea la próxima temporada, no jugará en Europa el próximo curso y deberá concentrarse en la Premier League y las Copas nacionales.

Así queda el cuadro de honor del curso 2025-2026 en el fútbol inglés:

. Campeón: Arsenal.

. Clasificados a la Champions League: Arsenal (1º), Manchester City (2º), Manchester United (3º), Aston Villa (4º), Liverpool (5º)

. Clasificados para Europa League: Bournemouth (6º) y Sunderland (7º)

Crystal Palace, 15º, puede clasificar a la Europa League si conquista la Conference League, ante el Rayo Vallecano el 27 de mayo

. Clasificado a Conference League: Brighton (8º).

. Descienden: West Ham (18º), Burnley (19º), Wolverhampton (20º)

. Ascienden a la Premier: Coventry (1º del Championship), Ipswich (2º), Hull City (ganó el repechaje)

. Mejor ataque: Manchester City (77 goles)

. Mejor defensa: Arsenal (27 goles recibidos)

. Mayor diferencia de goles: Arsenal (+44)

. Máximo goleador: Erling Haaland (Manchester City) 27 goles

. Mejor asistente: Bruno Fernandes (Manchester United) 21 pases de gol

. Campeón de Copa inglesa: Manchester City

. Campeón de Copa de la Liga: Manchester City

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