¿Superará a Tim Payne? Vozinha, el arquero de Cabo Verde, es furor en redes sociales tras el partidazo que hizo ante España

Llegada al Mundial como debutante y una de las cenicientas del torneo, Cabo Verde le arrancó un empate sin goles a España, vigente campeona de Europa, a la que ni siquiera el bautizo de Lamine Yamal en Norteamérica 2026 lo salvó de una actuación discreta.

En Atlanta, la Roja dominó con autoridad, pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

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Y es que con siete atajadas fue una de las piezas clave en la defensa de Cabo Verde para dar el batacazo en el Mundial, pues España era favorita a ganar el partido, y su trabajo ahora se lo reconocen los fanáticos del fútbol en redes sociales.

Antes del partido, Vozinha tenía menos de 100.000 seguidores en Instagram y ahora, tras su gran actuación, ya supera los 1,8 millones de seguidores en esta red social y está lleno de comentarios de orgullo.

“Una de las mayores leyendas de la copa mundial 2026”, “monstruo, el mejor de la historia”, “Súbanse a la vozinheta”, “De Cabo Verde toda la vida”, “toda una leyenda”, “un fenómeno”, “entraste a la historia, crack”, entre otros son los comentarios que le han dejado al veterano portero.

Este fenómeno recuerda a lo que sucedió con el jugador de Nueva Zelanda, Tim Payne, quien, impulsado por un influencer argentino, subió estrepitosamente de seguidores en redes sociales antes del inicio del Mundial, gracias a la petición que hizo este creador de contenido.

Hasta el momento Payne y Vozinha se han convertido en los jugadores más seguidos en redes sociales de la Copa del Mundo.