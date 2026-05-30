NTN24
Sábado, 30 de mayo de 2026
Sábado, 30 de mayo de 2026
Colombia

Así ayuda la Fundación WWB a miles de mujeres que quieren salir adelante económicamente en Colombia

mayo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
La organización caleña trabaja en educación financiera, emprendimiento y microcrédito, logrando sostenibilidad financiera y presencia directa en el Pacífico colombiano.

La Fundación WWB (Women's World Banking) lleva 44 años trabajando en Colombia desde su creación en 1982 en Cali, consolidándose como una de las organizaciones más exitosas en inclusión financiera con enfoque de género.

Su presidenta, Daniela Konietzko, quien lleva casi 13 años en la organización, compartió los logros y desafíos de la institución.

"Esta es una historia muy linda porque yo siempre digo que yo estoy sobre los hombros de un montón de mujeres que me antecedieron", afirmó al explicar los orígenes de la fundación.

Guzmán de la Torre, quien ocupaba un alto cargo en el sistema financiero, estaba preocupada por la inclusión financiera de las mujeres en galerías y mercados, lo que la llevó a convocar a otras mujeres de Cali para crear soluciones de microcrédito individual.

Temas relacionados:

Colombia

Economía

Mujeres

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Cuba hay una implosión lenta": presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Está en juego la recuperación de la institucionalidad": coronel en retiro y consultor en seguridad sobre las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Economía

Ver más
Pdvsa - Foto AFP
Corrupción en PDVSA

“La corrupción en PDVSA ocurrió a plena luz del día y con varios testigos”: analista sobre el desfalco a la petrolera venezolana

Petróleo | Foto Canva
Petróleo

El mercado petrolero entra en “zona roja” por conflicto militar en Medio Oriente, advierte la Agencia Internacional de la Energía

Balancín petrolero / Helicóptero MH-60R Sea Hawk después de patrullar el mar Arábigo - Fotos de referencia: X / EFE
Precio del petróleo

Los precios del petróleo bajaron en medio de expectativas de una reapertura del Estrecho de Ormuz

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Papa

Magnifica Humanitas, 1

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Operaciones del Comando Central de EE. UU. en Medio Oriente - Captura de video
Medio Oriente

Así fue como un petrolero comercial con bandera iraní sospechoso intentó violar el bloqueo de EE.UU., pero fue abordado por el Ejército

Ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico - Captura de video
Ataques

Estados Unidos incrementa ataques en el Caribe y en el Pacífico: nueva operación deja tres presuntos narcoterroristas muertos

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (AFP)
Aryna Sabalenka

"Será la única manera de luchar por nuestros derechos": Sabalenka dice estar dispuesta a boicotear los torneos de Grand Slams

Elecciones en Colombia - EFE
Colombia

MOE revela las regiones de Colombia más golpeadas por la violencia electoral: "Las mayores afectaciones son en contra de la oposición"

Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA anuncia que revisará el método de venta de boletos del Mundial, pero no para la Copa de 2026 tras entradas a 2 millones de dólares

Fiscalía General de la Nación de Colombia | Foto: EFE
Fiscalía de Colombia

Fiscalía de Colombia solicitará a Venezuela la extradición de los detenidos por el caso Yulixa Toloza, quien desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán lanzó contundentes advertencias a Estados Unidos contra su Proyecto Libertad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre