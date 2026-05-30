Así ayuda la Fundación WWB a miles de mujeres que quieren salir adelante económicamente en Colombia

La Fundación WWB (Women's World Banking) lleva 44 años trabajando en Colombia desde su creación en 1982 en Cali, consolidándose como una de las organizaciones más exitosas en inclusión financiera con enfoque de género.

Su presidenta, Daniela Konietzko, quien lleva casi 13 años en la organización, compartió los logros y desafíos de la institución.

"Esta es una historia muy linda porque yo siempre digo que yo estoy sobre los hombros de un montón de mujeres que me antecedieron", afirmó al explicar los orígenes de la fundación.

Guzmán de la Torre, quien ocupaba un alto cargo en el sistema financiero, estaba preocupada por la inclusión financiera de las mujeres en galerías y mercados, lo que la llevó a convocar a otras mujeres de Cali para crear soluciones de microcrédito individual.