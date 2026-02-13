NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Salario mínimo Colombia

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo emitido por Gustavo Petro en Colombia

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Billetes colombianos / Foto EFE
Billetes colombianos / Foto EFE
Desde que el gobierno colombiano decretó un aumento del 23% al salario mínimo hubo una gran polémica al respecto.

El Consejo de Estado en Colombia suspendió provisionalmente este viernes el decreto que aumentaba el salario mínimo un 23%, que lo convertía en el aumento más alto de la historia del país.

La decisión se tomó en el marco de una medida cautelar solicitada por los demandantes, quienes alertaron de irregularidades en la medida y falta de fundamentos técnicos que respaldara un incremento tan alto. Con esta suspensión se busca evitar posibles efectos jurídicos mientras se resuelve la controversia.

o

Ahora, el Consejo de Estado le dio ocho días al gobierno del presidente Gustavo Petro para publicar un nuevo decreto que cumpla con los parámetros establecidos por la ley y que se ajuste a la macroeconomía. Mientras esto ocurre, seguirá vigente el decreto del salario mínimo decretado por la administración Petro.

"A título de medida cautelar, ORDENAR a las entidades demandas que dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso", reza el comunicado del Consejo de Estado.

La decisión ya tiene reacciones como la del ministro de Interior, Armando Benedetti, quien, a través de su cuenta de X, aseveró que “es una decisión política antes que cualquier otra cosa” y que “las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos”.

Otro que se pronunció tras esta decisión fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien dijo en una entrevista con la W Radio que no tenían prevista esta decisión.

o

"No estaba en mis cuentas. El presidente sí tenía ese temor y ya me lo había comentado", aseguró Sanguino en la entrevista.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, había oficializado el decreto que estableció el aumento del 23% del salario mínimo para 2026, en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento.

El pasado 29 de diciembre, el mandatario colombiano dijo que “el salario vital para 2026 será de $2.000.000”, puntualizando que este monto se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, “con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las familias trabajadoras en Colombia”.

Temas relacionados:

Salario mínimo Colombia

Gustavo Petro

Colombia

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Más de Economía

Ver más
Petrobras - AFP
Brasil

Petrolera estatal de Brasil batió récord de producción de petróleo en 2025

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Carne argentina - Fotos: EFE
Donald Trump

El presidente Donald Trump firma decreto para aumentar importaciones de carne de res argentina

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Corte Constitucional de Colombia suspende el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colaboradores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) - Foto: AFP
Nasa

La NASA confirma primer vuelo hacia la Estación Espacial Internacional luego de la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior

María Corina Machado y Gustavo Petro / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria al régimen, puede terminar preso”: María Corina Machado le responde a Petro

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Delcy Rodríguez anuncia el impulso de una amnistía general para los presos políticos

Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (AFP)
Jorge Rodríguez

Familiares de presos políticos en Venezuela tildan de "show" la visita de Jorge Rodríguez a una cárcel en Caracas: "no duraron ni 10 minutos, todo un show mediático"

Médicos cubanos | Foto AFP
Médicos cubanos

Guatemala pone fin al despliegue de médicos cubanos en su territorio tras 27 años

Operaciones militares en Colombia - Captura de video
Fuerzas Militares

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares de Colombia lanzaron "operación de alta precisión" contra el ELN y disidencias en la frontera con Venezuela

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre