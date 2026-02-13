Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo emitido por Gustavo Petro en Colombia

El Consejo de Estado en Colombia suspendió provisionalmente este viernes el decreto que aumentaba el salario mínimo un 23%, que lo convertía en el aumento más alto de la historia del país.

La decisión se tomó en el marco de una medida cautelar solicitada por los demandantes, quienes alertaron de irregularidades en la medida y falta de fundamentos técnicos que respaldara un incremento tan alto. Con esta suspensión se busca evitar posibles efectos jurídicos mientras se resuelve la controversia.

Ahora, el Consejo de Estado le dio ocho días al gobierno del presidente Gustavo Petro para publicar un nuevo decreto que cumpla con los parámetros establecidos por la ley y que se ajuste a la macroeconomía. Mientras esto ocurre, seguirá vigente el decreto del salario mínimo decretado por la administración Petro.

"A título de medida cautelar, ORDENAR a las entidades demandas que dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso", reza el comunicado del Consejo de Estado.

La decisión ya tiene reacciones como la del ministro de Interior, Armando Benedetti, quien, a través de su cuenta de X, aseveró que “es una decisión política antes que cualquier otra cosa” y que “las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos”.

Otro que se pronunció tras esta decisión fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien dijo en una entrevista con la W Radio que no tenían prevista esta decisión.

"No estaba en mis cuentas. El presidente sí tenía ese temor y ya me lo había comentado", aseguró Sanguino en la entrevista.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, había oficializado el decreto que estableció el aumento del 23% del salario mínimo para 2026, en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento.

El pasado 29 de diciembre, el mandatario colombiano dijo que “el salario vital para 2026 será de $2.000.000”, puntualizando que este monto se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, “con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las familias trabajadoras en Colombia”.