Aerolínea de vuelos transatlánticos retomará sus trayectos a Venezuela desde este 17 de febrero

La aerolínea española Air Europa informó este lunes que retomará sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero, sumándose así a otras compañías que retoman sus operaciones a ese país tras la suspensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

"Estamos iniciando la reactivación gradual de la operativa a y desde Venezuela, con los primeros vuelos previstos para los días 17, 20 y 22 de febrero", indicó Air Europa en su página web.

Al igual que otras aerolíneas internacionales, Air Europa había suspendido sus vuelos a Venezuela tras una alerta aérea emitida el 21 de noviembre por Estados Unidos sobre riesgos en la zona por actividad militar.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos muestra en Europa nuevo avión de guerra de gran velocidad que podría estar en funcionamiento próximamente o

Tras los bombardeos de Washington sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, el regulador estadounidense de aviación (FAA) levantó la prohibición a las compañías aéreas comerciales para sobrevolar el Caribe.

La otra gran aerolínea española, Iberia, está evaluando las garantías de seguridad antes de anunciar fecha para retomar los vuelos a Venezuela, según la prensa española.

Empresas como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca y la panameña Copa ya anunciaron la reanudación de sus conexiones con el país sudamericano.

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima que lidera su hermano, Jorge.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.