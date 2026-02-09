NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Vuelos internacionales

Aerolínea de vuelos transatlánticos retomará sus trayectos a Venezuela desde este 17 de febrero

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión de Air Europa - Foto de referencia: AFP
Al igual que otras aerolíneas internacionales, Air Europa había suspendido sus vuelos a Venezuela tras una alerta aérea emitida el 21 de noviembre por Estados Unidos.

La aerolínea española Air Europa informó este lunes que retomará sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero, sumándose así a otras compañías que retoman sus operaciones a ese país tras la suspensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

"Estamos iniciando la reactivación gradual de la operativa a y desde Venezuela, con los primeros vuelos previstos para los días 17, 20 y 22 de febrero", indicó Air Europa en su página web.

Al igual que otras aerolíneas internacionales, Air Europa había suspendido sus vuelos a Venezuela tras una alerta aérea emitida el 21 de noviembre por Estados Unidos sobre riesgos en la zona por actividad militar.

Tras los bombardeos de Washington sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, el regulador estadounidense de aviación (FAA) levantó la prohibición a las compañías aéreas comerciales para sobrevolar el Caribe.

La otra gran aerolínea española, Iberia, está evaluando las garantías de seguridad antes de anunciar fecha para retomar los vuelos a Venezuela, según la prensa española.

Empresas como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca y la panameña Copa ya anunciaron la reanudación de sus conexiones con el país sudamericano.

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima que lidera su hermano, Jorge.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

"Siguen estando bajo la sombra del régimen": coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

"Lo primero que Guanipa me dijo es 'cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer'": María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Trump, Petro y Maduro | Fotos EFE
Gustavo Petro

“Pensar en un juicio justo a Maduro en Venezuela es totalmente ilusorio”: analista cuestiona pedido del presidente Petro a Estados Unidos

Agentes de ICE en Minéapolis - Foto: EFE
ICE

ICE asegura que sus agentes intentaron ingresar al consulado de Ecuador en Mineápolis buscando a una persona indocumentada

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Tom Holland/ Spiderman - Fotos EFE
Spiderman

Falleció a los 38 años Alex Ortega, actor de doblaje que tuvo función clave en la película Spider-Man de Tom Holland en español

Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Trump, Petro y Maduro | Fotos EFE
Gustavo Petro

“Pensar en un juicio justo a Maduro en Venezuela es totalmente ilusorio”: analista cuestiona pedido del presidente Petro a Estados Unidos

Agentes de ICE en Minéapolis - Foto: EFE
ICE

ICE asegura que sus agentes intentaron ingresar al consulado de Ecuador en Mineápolis buscando a una persona indocumentada

Fuerte choque en Bogotá dejó tres muertos / FOTO: Captura de video
Colombia

Hombre fue robado y por perseguir a los delincuentes en su camioneta, terminó provocando un grave accidente de tránsito que dejó tres muertos

Banderas de EE. UU. y Venezuela | Foto Canva
Estados Unidos

Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela

Congresista de EE. UU. María Elvira Salazar / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: NTN24 / EFE
María Elvira Salazar

"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre