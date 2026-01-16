"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

La liberación de presos políticos en Venezuela se ha convertido en una prioridad absoluta para la líder democrática María Corina Machado, quien abordó el tema durante su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

La dirigente ha advertido que el retorno de todos los prisioneros políticos, sin condiciones, es una condición vital para avanzar hacia un proceso de transición democrática en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Según datos de la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero hasta el 16 de enero se han registrado 84 excarcelaciones de prisioneros políticos: 67 hombres y 17 mujeres. Sin embargo, más de 800 personas siguen detenidas, según reportan familiares y activistas de derechos humanos, quienes denuncian que el proceso avanza con mucha lentitud.

Entre los casos que generan mayor preocupación está el de Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano de Machado, detenido arbitrariamente desde mayo de 2025. Durante su visita a Washington, la líder democrática sostuvo un cartel con la imagen de Guanipa, visibilizando su caso ante la comunidad internacional. Los reportes sobre las condiciones de salud del dirigente político son "muy preocupantes", según fuentes cercanas.

Ramón Guanipa, hijo del prisionero político, declaró en NTN24 que la situación se maneja "con mucho hermetismo". "Lo único que sabemos es dónde está: en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez. Ahí se encuentra desde el 23 de mayo", explicó.

Según su testimonio, solo ha habido una visita en julio, sin comunicación directa, llamadas ni acceso a abogados. “No hay ningún tipo de comunicación directa. Lo único que hacemos es llevar la comida y el policía de turno nos dice si está bien", añadió.

El hijo de Guanipa expresó que la familia tiene "mucha esperanza" de lograr la liberación, pero reconoció el drama emocional que viven: "Uno se acostumbra hasta cierto punto y luego vienen altos y bajos. El jueves pasado nos daban la información de que mi padre iba a salir también, y cuando no sucedió, obviamente vino el bajón".

“Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que tenemos es cuándo”, declaró.

Sobre María Corina Machado, destacó que "ha sido una amiga para la familia, ha estado muy pendiente".