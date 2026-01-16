NTN24
Juan Pablo Guanipa

"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Ramón Guanipa, hijo del prisionero político, declaró en NTN24 que la situación sobre la eventual liberación de su padre por parte del régimen se maneja "con mucho hermetismo".

La liberación de presos políticos en Venezuela se ha convertido en una prioridad absoluta para la líder democrática María Corina Machado, quien abordó el tema durante su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

La dirigente ha advertido que el retorno de todos los prisioneros políticos, sin condiciones, es una condición vital para avanzar hacia un proceso de transición democrática en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Según datos de la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero hasta el 16 de enero se han registrado 84 excarcelaciones de prisioneros políticos: 67 hombres y 17 mujeres. Sin embargo, más de 800 personas siguen detenidas, según reportan familiares y activistas de derechos humanos, quienes denuncian que el proceso avanza con mucha lentitud.

o

Entre los casos que generan mayor preocupación está el de Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano de Machado, detenido arbitrariamente desde mayo de 2025. Durante su visita a Washington, la líder democrática sostuvo un cartel con la imagen de Guanipa, visibilizando su caso ante la comunidad internacional. Los reportes sobre las condiciones de salud del dirigente político son "muy preocupantes", según fuentes cercanas.

Ramón Guanipa, hijo del prisionero político, declaró en NTN24 que la situación se maneja "con mucho hermetismo". "Lo único que sabemos es dónde está: en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez. Ahí se encuentra desde el 23 de mayo", explicó.

Según su testimonio, solo ha habido una visita en julio, sin comunicación directa, llamadas ni acceso a abogados. “No hay ningún tipo de comunicación directa. Lo único que hacemos es llevar la comida y el policía de turno nos dice si está bien", añadió.

o

El hijo de Guanipa expresó que la familia tiene "mucha esperanza" de lograr la liberación, pero reconoció el drama emocional que viven: "Uno se acostumbra hasta cierto punto y luego vienen altos y bajos. El jueves pasado nos daban la información de que mi padre iba a salir también, y cuando no sucedió, obviamente vino el bajón".

“Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que tenemos es cuándo”, declaró.

Sobre María Corina Machado, destacó que "ha sido una amiga para la familia, ha estado muy pendiente".

UE y Venezuela - Foto EFE de referencia
Cae Maduro en Venezuela

La Unión Europea plantea cuál es la "única manera para que Venezuela restaure la democracia" tras captura de Maduro

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Diosdado Cabello arremetió contra EE. UU. y aseguró que Maduro llegó cojeando a Nueva York tras ser herido en su captura

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

