Crucial intervención de Marco Rubio frente al Senado de Estados Unidos: estas son algunas de sus principales frases

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre los pasos a seguir en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Los principales temas del secretario de Estado de Estados Unidos durante su intervención:

Elecciones libres

En medio de su intervención, Rubio reiteró ante el Senado que la finalidad de Estados Unidos es estabilizar Venezuela y posteriormente tener unas elecciones libres y un país aliado y democrático.

"Queremos alcanzar una fase de transición donde nosotros quedemos con una Venezuela próspera, estable y amigable. Podemos tener elecciones, pero si la oposición es desmantelada y vetada, no serían elecciones justas en Venezuela", indicó Rubio.

Presos políticos

Respecto a la liberación de los presos políticos en Venezuela, el secretario de Estado indicó que es un punto importante en el proceso.

"Algunos hablan de 2,000. Ellos están liberándolos, quizás más lento de lo que yo quisiera, pero lo están haciendo", indicó Rubio, y añadió que personas antes silenciadas comienzan a expresarse públicamente.

Nicolás Maduro

El secretario Rubio aseguró que antes de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos intentó en varias oportunidades hacer tratos con él para que abandonara el poder por las buenas, pero siempre se negó, razón por la que se vieron obligados a actuar.

"Hicimos muchos intentos para hacer que Maduro se fuera voluntariamente porque entendíamos que él era un impedimento para el progreso (…). No es un sujeto con el que se pudiera conseguir un acuerdo", afirmó.

Resaltó, a su vez, que “una operación contra la cabeza del régimen no es tan simple como ir detrás de un fugitivo que se esconde detrás de un closet”. “Requiere planeación y la eliminación de amenazas”, mencionó.

Joe Biden y su acuerdo con Maduro

De acuerdo con Rubio, el expresidente de Estados Unidos Joe Biden hizo un trato con Nicolás Maduro, quien le pidió liberar a los narcosobrinos y a su testaferro Alex Saab.

“Maduro hizo un acuerdo con la administración Biden y pidió el perdón de sus sobrinos narcotraficantes condenados y la liberación de Alex Saab, mientras él acordó liberar a presos políticos y realizar elecciones libres y justas, pero descalificó a María Corina Machado”, puntualizó.

Embajada en Caracas

Rubio también aseguró que existe presencia en territorio venezolano para iniciar la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

"Tenemos un equipo en el terreno. Tenemos 70 empleados para mantener esa instalación y podemos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno. Esto permitirá obtener información en tiempo real e interactuar no solo con funcionarios dentro del régimen sino también con la sociedad civil", puntualizó.

El Chavismo

En medio de su intervención, Rubio aseguró que el objetivo de Estados Unidos no es dejar a gente de este sistema en el poder.

“Somos realistas con lo que estamos lidiando (…), con Delcy Rodríguez hemos establecido una línea de comunicación productiva y respetuosa mientras avanzamos en la fase de estabilización y recuperación", reiteró.

Futuro de Venezuela

El secretario de Estado se refirió al futuro económico de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

"Venezuela es un país rico, no va a requerir el dinero de Estados Unidos para su reconstrucción. Históricamente es el país más rico de América Latina, el problema es que el régimen se estaba robando el dinero", dijo.

Licencias del Tesoro

El secretario de Estado aseguró que una manera importante de estabilizar a Venezuela es ofrecer licencias al petróleo. “Vamos a conceder licencias del Tesoro (OFAC) para que empresas de EE. UU. inviertan en Venezuela. Vamos a proponer ley para facilitar inversiones y dinamizar la economía", aseguró.

Guerrillas colombianas

Marco Rubio indicó que los corruptos del régimen chavista entregaron parte del territorio venezolano a las guerrillas del ELN y las FARC para el crimen organizado.

“Las guerrillas del ELN y las FARC operan con impunidad desde el territorio venezolano, ellos controlan el país y esto fue posible a través de acuerdos con individuos del régimen que obtienen dieron con ello”, destacó.

Futuro de Delcy Rodríguez y posible uso de la fuerza

VEA TAMBIÉN Marco Rubio recibirá a María Corina Machado este miércoles tras su comparecencia ante el Senado donde expondrá los planes para Venezuela o

Afirmó que como ni siquiera van cuatro semanas desde la captura de Maduro es difícil analizar ese escenario. “Estaremos mejor en 3 y 6 meses. Te puedo dar una respuesta más clara cuando tengamos un equipo en la Embajada, pero queremos ver progreso rápido. Antes de esto, eso estaba estancado. Es la primera vez en una década que vemos la posibilidad de una transición”, dijo.

“El uso de la fuerza no se descarta. No tenemos la intención de usar la fuerza, la única presencia que verán es la de nuestra Embajada. No anticipamos una amenaza, pero podría pasar. La acción militar no es buena para las fases de recuperación y la transición, pero eso depende de ellos", agregó.

María Corina Machado

Respecto a la líder democrática y Premio Nobel de Paz, Rubio aseguró que puede ser parte de la transición en Venezuela. "Yo conozco a María Corina y la conozco desde hace 12 años. Me voy a reunir con ella hoy y me reuní con ella hace unos días”.

“María Corina puede ser parte de una transición. Yo tengo respeto por ella y el presidente también", puntualizó.