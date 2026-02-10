NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Producción petrolera en Venezuela

Importante empresa petrolera confirma que solicitó una licencia a Estados Unidos para yacimiento de gas entre Venezuela y Trinidad y Tobago

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo petrolera BP (EFE)
BP quiere desarrollar el yacimiento para llevar más de un billón de pies cúbicos de gas a Trinidad y convertirlo en gas natural licuado para su exportación.

La petrolera británica BP está solicitando una licencia al Gobierno de Estados Unidos para desarrollar el yacimiento de gas Manakin-Cocuina, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Trinidad y Tobago y Venezuela, informó el martes a Reuters su presidenta ejecutiva interina, Carol Howle.

"Nuestro interés se centra en el yacimiento Manakin-Cocuina, que es un yacimiento transfronterizo entre Trinidad y Venezuela. Así que estamos trabajando para obtener la licencia para ello, y esa es realmente nuestra prioridad en este momento", dijo Howle en una conversación telefónica con Reuters.

La empresa británica posee el 45% de las plantas insignia de Atlantic LNG de Trinidad, lo que supuso el 15% de la producción total de GNL de BP en 2025, según datos de la empresa financiera LSEG.

BP necesita una licencia del Gobierno de Estados Unidos para explotar el yacimiento debido a las continuas sanciones de Estados Unidos contra la empresa estatal venezolana PDVSA, que opera en el lado venezolano de la frontera.

La empresa contaba inicialmente con una licencia de la OFAC de Estados Unidos y una licencia de Venezuela para desarrollar el yacimiento, pero fue cancelada por el Gobierno de Donald Trump en 2025.

Desde la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, varias empresas energéticas han intentado sacar adelante sus proyectos en el país sudamericano, entre ellas Shell SHEL.L con sus proyectos Dragon y Manatee y BP con Manakin.

Trinidad ha sufrido una escasez de gas natural para alimentar su sector de GNL y petroquímico en general, y quiere desarrollar sus yacimientos transfronterizos con Venezuela, que en conjunto albergan 11 billones de pies cúbicos en reservas probadas.

