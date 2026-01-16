NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras captura de Maduro

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos - Foto referencia AFP
El 3 de enero fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos se enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico.

Un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la incursión militar que derrocó y capturó a Nicolás Maduro.

El 3 de enero fuerzas estadounidenses bombardearon la capital en una incursión en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados. Ambos se enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico.

Se trata del primer avión de bandera estadounidense con migrantes a bordo en volar al país tras el ataque militar del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país.

La aeronave salió desde Phoenix, Arizona, y aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, cerca de las 10H30 locales (14H30 GMT).

Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro en el poder.

Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron regularmente durante todo el año pasado pese al despliegue militar que ordenó Trump en el Caribe desde agosto.

Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
Imágenes de referencia del portaviones estadounidense Gerald R. Ford y el petrolero Skipper, recientemente incautado por EE. UU. - (EFE / X).
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos incauta un segundo buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela

Asamblea chavista
Buque petrolero

Entre 15 y 20 años de cárcel más una multa: Lo que propone una ley chavista para quien apoye el bloqueo a buques petroleros

Protestas en Irán - AFP
Protestas

EE. UU. y Canadá piden a sus ciudadanos salir ya de Irán: “consideren partir por tierra hacia Turquía o Armenia"

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

