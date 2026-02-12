NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
“Si se quiere extender el cubrimiento de la ley de amnistía, no puede ser por crímenes de lesa humanidad”: abogado sobre las peticiones de Tarek William Saab

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevistas concedidas a agencias europeas de prensa, el ilegítimo fiscal Tarek William Saab, jefe de la persecución del régimen venezolano, dice que no reconoce como prisioneros políticos sino como simples detenidos a los centenares de ciudadanos encarcelados de manera arbitraria por orden de la dictadura.

Saab, sancionado desde hace 8 años por la Unión Europea por "menoscabo a la democracia en Venezuela", pide con cinismo que la amnistía tenga aplicación también para el régimen; e incluso llega a plantear como "contraparte" que Nicolás Maduro y Cilia Flores sean liberados.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado y profesor de derecho internacional, habló en La Mañana de NTN24 acerca de estas peticiones y explico, desde el punto de vista jurídico, lo que podría llegarse a pactar con la ley de amnistía.

“Desde el punto de vista legal, el planteamiento de Tarek William Saab habría que dividirla en dos, el primer punto de la autoamnistía y que miembros del gobierno estén en el proceso, no se puede bajo ningún contexto en una ley de amnistía bien hecha y el segundo de establecer un modelo de negociación con Nicolás Maduro y Cilia Flores no tiene absolutamente ninguna cabida ni en el sistema venezolano ni en el sistema judicial y esa propuesta deja ver que él ve a los presos políticos como monedas de cambio. En estricto ámbito de aplicación de ley, si se quiere extender el cubrimiento de la ley de amnistía, no puede ser por crímenes de lesa humanidad”, aseguró el experto.

