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Jueves, 04 de junio de 2026
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Petróleo

Exportaciones de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos rompen récord con cifras que no se registraban desde 2019

junio 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Producción de petróleo en Venezuela - Foto: EFE
Producción de petróleo en Venezuela - Foto: EFE
Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington ha ejercido presión sobre el régimen venezolano.

Las exportaciones de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos alcanzaron cifras que no se registraban desde 2019, según dio a conocer la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al promedio móvil de cuatro semanas, que permite visualizar la tendencia en el corto plazo, en la última semana de mayo se registró la exportación diaria de 571.000 barriles de petróleo por día.

Esto representa un 8% en comparación con la semana previa a la última de mayo y un 434% en relación al mismo periodo de 2025. A su vez, Venezuela se convirtió en el segundo proveedor de petróleo hacia Estados Unidos.

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Cabe recordar que tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington ha ejercido presión sobre el régimen venezolano, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, para la apertura del mercado de hidrocarburos con cambios en materia política en el país.

En líneas generales, la exportación del petróleo venezolano aumentó en 1,25 millones diarios en mayo hacia Estados Unidos, India y Europa.

El Ministerio del Petróleo del régimen venezolano prevé una producción de 1,37 millones de barriles diarios este 2026, esto representaría un aumento de un 22% en relación con los 1,12 millones de barriles diarios producidos en 2025.

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Actualmente, la encargada del régimen venezolano se encuentra en India en una visita de cinco días para promover la venta del crudo venezolano bajo tutela de Estados Unidos.

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