Lunes, 29 de diciembre de 2025
Salario mínimo Colombia

“Golpea al empleo, asfixia a las pymes y acelera la informalidad”: críticas a aumento del salario mínimo en Colombia decretado por el presidente Petro

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Pese a la férrea posición de Petro y la celebración por parte de sus aliados más cercanos, sectores políticos y expertos vaticinan una crisis por cuenta de la decisión del Gobierno.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, oficializó el decreto con el que estableció el aumento del 23% del salario mínimo para 2026, en medio de serias advertencias sobre el impacto de este incremento.

Este lunes 29 de diciembre, el mandatario colombiano dijo que “el salario vital para 2026 será de $2.000.000”, puntualizando que este monto se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, “con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las familias trabajadoras en Colombia”.

“Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, que se va paralizar la economía, que van a salir muchos empleados a la calle (...) estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza y creo que aumenta el empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más, por tanto necesitarán más trabajadores”, comentó el mandatario.

Pese a la férrea posición de Petro y la celebración por parte de sus aliados más cercanos, sectores políticos y expertos vaticinan una crisis por cuenta de la decisión del Gobierno, misma que han calificado como "populista".

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) aseguró que el aumento del salario mínimo del 23% genera “grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas”.

Asimismo, la líder opositora y exaspirante a la Presidencia María Fernanda Cabal, señaló que "el alza del 23% al salario mínimo es populismo disfrazado de justicia social de esa que promete el pobresismo. Golpea al empleo, asfixia a las pymes y acelera la informalidad. Pan para hoy, hambre para mañana".

José Manuel Restrepo, exministro de Comercio de la Presidencia de Iván Duque, también se mostró en contra: "Aumentos del salario mínimo muy por encima de inflación y productividad (y lo que se anuncia puede ser desbordado en ese camino para Colombia ) NO SON NI neutros ni gratuitos Y SOLO SIGNIFICAN MÁS POBREZA PARA TODO EL PAÍS !!!. Ellos elevan la informalidad (el rebusque), reducen el empleo formal, presionan el déficit fiscal y aumentan la deuda pública. Y está demostrado en los datos de los últimos dos años de Colombia".

José Ignacio López, Presidente del Centro de Estudios Económicos (ANIF), se anticipó al anuncio y dijo en la tarde de este lunes que "la política de incremento de salario mínimo tiene una guía técnica clara: inflación + productividad. Un aumento superior al 20%, como el que se anunciaría, agravará el principal problema del mercado laboral colombiano: la informalidad. Muchas empresas optarán por automatizar o reducir contratación; las más pequeñas, por irse a la informalidad".

"A esto se suma la presión inflacionaria en servicios. Ningún país ha alcanzado desarrollo y prosperidad generalizada elevando salarios por decreto", dijo.

