Jueves, 12 de febrero de 2026
Rusia

Rusia desafiaría medidas de EE. UU. y estaría preparando envío de petróleo y combustible a Cuba

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Rusia. (Canva)
El medio Izvestia afirmó que Rusia envió petróleo a Cuba por última vez en febrero de 2025, con una entrega de 100.000 toneladas métricas.

Rusia se prepara para enviar crudo y combustible a Cuba en un futuro próximo, informó el jueves el periódico Izvestia, citando a la embajada rusa en Cuba.

Cuba se enfrenta a una escasez de combustible después de que Estados Unidos decidió cortar sus suministros de petróleo.

El régimen cubano ha advertido a las aerolíneas internacionales que ya no habrá combustible para aviones disponible, la última señal del rápido deterioro de la situación.

El país ha dependido durante mucho tiempo de Venezuela para gran parte de su combustible para aviones, pero no ha recibido crudo ni productos refinados de su aliado más cercano desde mediados de diciembre, cuando Washington decidió bloquear las exportaciones venezolanas.

"Se espera que Rusia suministre crudo y productos petroleros a Cuba en un futuro próximo como ayuda humanitaria", dijo un diplomático de la embajada rusa al periódico.

El Kremlin se negó a comentar directamente el plan del que se ha informado, pero dijo que estaba en contacto con La Habana para discutir un posible apoyo.

"Estamos en estrecho contacto con nuestros amigos cubanos y estamos discutiendo opciones para proporcionarles asistencia", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Cuando se le preguntó si Washington podría aumentar los aranceles sobre los productos rusos si Moscú ayuda a Cuba, Peskov respondió que no quieren “ninguna escalada, pero, por otra parte, en este momento no tenemos mucho comercio con Estados Unidos”.

“Probablemente contaríamos con un diálogo constructivo y una solución a los problemas existentes a través del diálogo", expuso.

Estados Unidos, cabe recordar, advirtió que subirá los aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, una situación que limitó los intentos de México de llevar crudo a la isla tras la captura de Maduro.

Rusia ha afirmado que la situación del combustible en Cuba es crítica y ha acusado a Estados Unidos de intentar "asfixiar" la economía de la isla. Moscú se ha comprometido a oponerse a cualquier forma de intervención militar y ha expresado su solidaridad con Cuba y Venezuela.

Rusia también dijo el miércoles que suspendería los vuelos a Cuba una vez que los turistas rusos abandonen la isla.

