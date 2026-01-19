NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa, nuevo DT del Real Madrid, asegura que "hay campañas para debilitar" a su club

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid - Foto: EFE
Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid - Foto: EFE
Arbeloa también habló sobre Vinícius, el jugador más señalado por la afición de la 'casa blanca'.

Este lunes, en la previa del partido entre Real Madrid y Mónaco por la Champions League, el director técnico del conjunto ‘merengue’, Álvaro Arbeloa, aseguró que hay "campañas" con el propósito de perjudicar al equipo.

o

El estratega español se refirió puntualmente a la pitada que algunos de sus jugadores y el presidente, Florentino Pérez, recibieron el sábado pasado ante el Levante en el Bernabéu.

"Como canterano y como jugador y sobre todo como entrenador, respeto muchísimo al público y que lo expresen como consideren", inició Arbeloa.

"Las pitadas debilitan al equipo, al Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar", acotó.

Al ser consultado por la prensa sobre las “campañas” contra el Real Madrid, Arbeloa respondió con ironía.

o

"Los periodistas sois vosotros. Yo soy entrenador del Madrid y estoy centrado en el partido contra el Mónaco, para hacer el mejor partido posible e ir mejorando. En eso pongo toda mi energía e ilusión", comentó.

La rueda de prensa no terminó ahí, pues Arbeloa también fue preguntado sobre Vinícius, el jugador más señalado por la afición de la ‘casa blanca’.

"Estará en el campo siempre que esté disponible y que dé el rendimiento que está dando...’Vini’ lo que quiere y, lo que yo espero y deseo, es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius”, argumentó.

“Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions mágicas. Y necesita al Bernabéu para dar su mejor versión", reiteró.

Arbeloa además hizo énfasis en que Vinícius y Jude Bellingham deben correr y esforzarse como hicieron ante el Levante.

o

"Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor", insistió el nuevo timonel del plantel de la capital española.

En cuanto al partido contra Mónaco, Arbeloa resaltó que sus jugadores son conscientes de la "trascendencia" de una victoria ante el club francés, lo que les podría dejar entre los ocho primeros de la UCL y pasar directamente a octavos.

