Miércoles, 04 de febrero de 2026
Álex Saab

Fuentes en Venezuela y EE.UU. confirman que Alex Saab fue capturado en Caracas, mientras que su círculo cercano niega la detención

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fue parte de un canje en el marco de las negociaciones de la administración de Joe Biden con el régimen venezolano a finales de 2023.

Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado este miércoles a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, según confirmaron a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Su captura, que previamente fue reportada por medios de comunicación colombianos como Caracol Radio, se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas, al parecer, con fines de extradición a los Estados Unidos.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters también confirmó la captura de Saab, citando a un funcionario policial estadounidense, quien además afirmó que se espera que Saab, de 54 años, sea extraditado a Estados Unidos en los próximos días.

El funcionario que habló con Reuters agregó que el empresario Raúl Gorrín también habría sido detenido.

No obstante, sectores cercanos a Alex Saab han negado su arresto y se han declarado sorprendidos con los informes sobre su detención.

Todo esto ocurre un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero en Caracas y en medio de la presión de Washington sobre el régimen en cabeza ahora de Delcy Rodríguez.

A finales de diciembre de 2023, la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden entregó a Alex Saab al régimen en el marco de un canje por presos políticos detenidos arbitrariamente en Venezuela.

o

Cabe recordar que Saab fue extraditado desde Cabo Verde, en donde fue capturado, hacia Estados Unidos en octubre de 2021.

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 por las autoridades de Cabo Verde, país donde hizo una escala en un vuelo con destino a Irán.

La justicia estadounidense lo acusó de siete cargos de lavado de dinero, los cuales fueron retirados. Únicamente quedó en pie una acusación en su contra por conspiración para cometer blanqueo de capitales.

Tras su liberación, en medio de canjes aprobados por Biden en el que también se beneficiaron unos sobrinos de Cilia Flores, conocidos como los narcosobrinos, Nicolás Maduro lo designó como nuevo ministro de Industria y Producción Nacional del régimen en octubre de 2024.

"Designé a Alex Saab como nuevo ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, estoy seguro que, con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico", dijo el jefe de la dictadura.

No obstante, días después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano, lo removió del cargo y nombró en su lugar a Luis Antonio Villegas.

o

Tras esto, Delcy Rodríguez también lo retiró del Centro Internacional para la Inversión Productiva (CIIP) y en su lugar, nombró a Calixto Ortega, expresidente del banco central venezolano y exdiplomático que estuvo destinado en Houston (Texas) en el centro de la industria de refinación de petróleo de Estados Unidos.

El perdón otorgado por Biden en 2023 a Saab, cabe recordar, contenía seis condiciones, según las que, en caso de ser violadas, podría volver a ser capturado.

Entre ellas se detalla abandonar territorio estadounidense y no cometer “ningún delito adicional contra los Estados Unidos o que infrinja las leyes de los Estados Unidos con posterioridad a la aceptación del presente indulto”, según menciona el anuncio de perdón.

Además, Saab debía “abandonar todos los fondos y bienes ya incautados o sujetos a decomiso en los Estados Unidos, relacionados con el enjuiciamiento de los delitos sujetos al presente indulto”.

“Si en cualquier momento el mencionado Alex Nain Saab incumple uno o varios de los términos anteriormente mencionados, según mi criterio exclusivo (o el de un futuro presidente a su entera discreción), el presente indulto podrá ser anulado en su totalidad”, advierte el certificado con el que le fue concedido el indulto.

