“Están jugando a un juego muy peligroso”: Trump sube el tono y amenaza con nuevos aranceles a Europa hasta que EE. UU. adquiera Groenlandia

En medio de las tensiones con Europa por su interés geopolítico sobre Groenlandia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono este sábado en su búsqueda por adquirir este territorio, y amenazó a los países europeos con imponer aranceles del 25% hasta que se concrete una compra sobre esta gran isla ártica danesa.

El anuncio del mandatario se dio en medio de las protestas que se llevaron a cabo en Groenlandia y Dinamarca en contra de este deseo de adquirir esta isla que se caracteriza por ser rica en minerales y tierras raras.

La advertencia del republicano va dirigida a Dinamarca y a otros países europeos, incluyendo algunos socios de la OTAN, que han mostrado su oposición a que este inmenso territorio pase a ser parte de Estados Unidos.

El presidente Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia quedarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos que se envíen a Estados Unidos.

"El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", escribió.

Asimismo, el mandatario mencionó que “estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable".

En su argumento, Trump explicó que “es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente".

A pesar de su amenaza, poco después, el presidente estadounidense se mostró a negociar lo antes posible con Dinamarca o con cualquiera de los países afectados.

Por su parte, el primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, se unió a las protestas en la capital de Groenlandia, Nuuk, donde enarboló la bandera de este territorio autónomo de Dinamarca.

El funcionario estaba acompañado por varios integrantes del gobierno de Groenlandia, donde la manifestación llegó hasta el consulado de Estados Unidos.