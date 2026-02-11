¿Se perderá el Mundial?: Messi enciende las alarmas tras sufrir compleja lesión

De acuerdo con información del periodista italiano, Fabrizio Romano, Lionel Messi sufrió una lesión. La situación, por consiguiente, enciende las alarmas de la selección argentina de cara al Mundial de 2026.

“El Inter Miami confirma que Leo Messi no participó en el entrenamiento debido a una distensión muscular en el bíceps femoral izquierdo”, comunicó Romano vía X.

“Su paulatina vuelta a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”, acotó.

A raíz de la lesión, el plantel de ‘las garzas’ optó por postergar el amistoso previsto para el 26 de febrero frente a Independiente del Valle.

La decisión busca darle al capitán argentino el tiempo necesario para recuperarse plenamente y así poder estar disponible cuando el equipo retome sus compromisos.

Cada inconveniente físico del campeón del mundo despierta atención, especialmente por la Copa del mundo en el horizonte, certamen que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque la lesión no aparenta ser grave, el seguimiento será fundamental para prevenir recaídas, considerando la gestión cuidadosa de cargas que Messi ha mantenido en los últimos años.

¿Qué tan grave es una distensión muscular en el bíceps femoral?

Según profesionales de la salud, varía de leve a severa, clasificándose en tres grados, con tiempos de recuperación desde pocos días hasta meses.

Aunque generalmente se curan sin secuelas duraderas, son propensas a recaídas y requieren fisioterapia, reposo y, en casos de rotura total (Grado 3), posible cirugía.