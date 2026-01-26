NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Fallecimiento

Luto en el cine y la televisión colombiana tras la muerte de Salvo Basile, actor italiano que se radicó por más de 50 años en el país

enero 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Salvo Basile, actor italiano radicado en Colombia - Foto: EFE
l actor nacido en Nápoles, Italia, falleció a los 85 años en Cartagena, ciudad en la que se radicó en Colombia.

Hay luto en el cine y la televisión colombiana tras el fallecimiento de Salvo Basile, actor italiano que se destacó en importantes producciones audiovisuales en el país.

Basile murió este lunes a sus 85 años en Cartagena, según confirmó su amiga Lina Rodríguez, exdirectora del Festival Internacional de Cine de Cartagena.

o

El actor italiano hizo parte de grandes producciones de la televisión colombiana como Café con Aroma de Mujer, del canal RCN, así como Pobre Pablo Lady, la vendedora de rosas, entre otras.

El intérprete se radicó en Cartagena, Colombia, hace más de 50 años tras conocer a Jackeline Lemaitre.

Además de actor, Basile también se desempeñó como productor, asistente de dirección y locutor.

