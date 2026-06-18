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Revelan uno de los errores más frecuentes al recibir la prima: "Se va de las manos en muy poco tiempo"

junio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pesos colombianos - Foto Canva de referencia
Pesos colombianos - Foto Canva de referencia
Según estudios, el 79% de los colombianos se arrepiente de la manera en que utilizó recursos adicionales como la prima.

Uno de los errores más frecuentes al recibir la prima —prestación social obligatoria que consiste en el pago de un mes de salario adicional por cada año trabajado en Colombia, usualmente dividido en dos cuotas— fue expuesto recientemente.

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Por estos días, los trabajadores colombianos reciben el pago de la primera cuota de la prima, que por ley debe pagarse a más tardar el 30 de junio y, para muchos, representa una oportunidad para cumplir metas pendientes.

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Sin embargo, las cifras advierten que la falta de planificación puede hacer que este ingreso desaparezca más rápido de lo esperado.

De acuerdo con la segunda edición del Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF), desarrollado por MejorCDT y la firma Views, el 79% de los colombianos se arrepiente de la manera en que utilizó recursos adicionales como la prima.

Y es que, más allá de cubrir necesidades inmediatas, este dinero puede convertirse en una herramienta para fortalecer las finanzas personales, ya sea mediante el pago de deudas, el ahorro para objetivos futuros o la inversión en experiencias significativas.

¿Cuál es uno de los errores más frecuentes al recibir la prima?

Yeny Useche, experta en administración expuso en un comunicado de prensa que "uno de los errores más frecuentes al recibir este ingreso es verlo como dinero extra", en lugar de percibirlo como una oportunidad para tomar decisiones financieras más conscientes.

"Cuando la prima llega sin un propósito definido, es más fácil que se diluya en compras impulsivas, gastos emocionales o compromisos adquiridos con anticipación, generando la sensación de que se fue de las manos en muy poco tiempo", agregó Useche, que es además gerente de Privilegios Compensar.

La clave, según los expertos, está en definir prioridades y encontrar un equilibrio entre la responsabilidad financiera y el bienestar personal para destinar este recurso de manera estratégica.

¿Cómo sacarle mayor provecho a la prima?

Entre las recomendaciones para aprovechar mejor este ingreso, expertos destacan la importancia de revisar el presupuesto y las metas financieras del hogar para identificar prioridades.

Luego, aconsejan dividir la prima en tres partes: obligaciones, un ahorro de un 5 % o 10 %, y el disfrute personal.

Se trata de una metodología que, a mediano plazo, puede contribuir a promover una mejor gestión de los recursos y brindar tranquilidad financiera.

Asimismo, también suele ser una buena práctica hacer uso de beneficios para reducir gastos en categorías que hacen parte de la vida cotidiana, como mercado, salud, entretenimiento, educación o viajes.

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Según Useche, existen posibilidades para que "las personas puedan seguir disfrutando mientras optimizan su dinero". "Hoy los hogares buscan equilibrio: cuidar el bolsillo sin renunciar a experiencias de bienestar y calidad de vida", apuntó.

Lo ideal, si de "aprovechar" la prima se trata, es "combinar decisiones financieras conscientes con herramientas que permitan hacer rendir mejor el dinero".

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