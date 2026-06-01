Precio del dólar en Colombia cae tras resultados de la primera vuelta presidencial que favorecieron a Abelardo de la Espriella

La victoria de Abelardo De la Espriella en la primera vuelta presidencial en Colombia tomó por sorpresa a gran parte del país tras lograr imponerse sobre el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y superar ampliamente a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Su triunfo ha generado impacto en varios aspectos, uno de ellos, el económico, el cual se ha visto reflejado en el comportamiento del dólar, cuya cotización registra una caída significativa para el bolsillo de miles de colombianos.

El dólar abrió la jornada de este 1 de junio en 3.564 pesos, registrando una caída de 114 pesos frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superfinanciera para hoy, la cual se encuentra en 3.678 pesos.

En cuanto al comportamiento de la moneda, esta registra movimientos volátiles durante la jornada. En los primeros minutos de negociación alcanzó un precio máximo de 3.603 pesos, mientras que el mínimo registrado hasta ahora es de 3.551 pesos. Entre tanto, el valor promedio se ubica en 3.561 pesos.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento alcanza los 52,50 millones, mientras que el volumen promedio se sitúa en 535,71 millones.

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Este domingo 31 de mayo se desarrollaron las elecciones presidenciales de Colombia 2026, donde el abogado de derecha Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en la primera vuelta y se enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, quien durante toda su campaña aseguró que "ganaría" la Presidencia "en primera vuelta".

Este domingo De la Espriella ocupó el primer lugar en el conteo alcanzando más de 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,7% de la votación.

Por su parte, Iván Cepeda logró más de 9,6 millones de votos, que equivalen al 40,9% de los votos depositados este domingo.

El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente en la primera vuelta se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió este 31 de mayo de 2026.

Por ende, el aspirante por el movimiento político Defensores de la Patria y el aspirante del Pacto Histórico (oficialismo) se medirán en las urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Por su parte, Paloma Valencia, quien logró el tercer lugar con 1,6 millones de votos, reconoció los resultados y anunció su apoyo personal al candidato Abelardo de la Espriella.

“De manera personal como Paloma Valencia anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella para que el neo comunismo que impera en este país no continúe”, aseveró la candidata del Centro Democrático.

“Desde que empezamos esta campaña teníamos muy claro que nuestra defensa es por la Constitución y por Colombia y por eso quiero decirlo claro que le vamos a servir a Colombia, trabajaremos por ella y no desfalleceremos, por eso quiero felicitar a Abelardo de la Espriella y no caerá el país en la izquierda”, añadió la candidata.