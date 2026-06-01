NTN24
Lunes, 01 de junio de 2026
Lunes, 01 de junio de 2026
Colombia

Precio del dólar en Colombia cae tras resultados de la primera vuelta presidencial que favorecieron a Abelardo de la Espriella

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de dólares (EFE)
Foto de referencia de dólares (EFE)
La victoria de Abelardo de la Espriella ha generado impacto en varios aspectos, uno de ellos, el económico, el cual se ha visto reflejado en el comportamiento del dólar.

La victoria de Abelardo De la Espriella en la primera vuelta presidencial en Colombia tomó por sorpresa a gran parte del país tras lograr imponerse sobre el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y superar ampliamente a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Su triunfo ha generado impacto en varios aspectos, uno de ellos, el económico, el cual se ha visto reflejado en el comportamiento del dólar, cuya cotización registra una caída significativa para el bolsillo de miles de colombianos.

El dólar abrió la jornada de este 1 de junio en 3.564 pesos, registrando una caída de 114 pesos frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superfinanciera para hoy, la cual se encuentra en 3.678 pesos.

En cuanto al comportamiento de la moneda, esta registra movimientos volátiles durante la jornada. En los primeros minutos de negociación alcanzó un precio máximo de 3.603 pesos, mientras que el mínimo registrado hasta ahora es de 3.551 pesos. Entre tanto, el valor promedio se ubica en 3.561 pesos.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento alcanza los 52,50 millones, mientras que el volumen promedio se sitúa en 535,71 millones.

o

Este domingo 31 de mayo se desarrollaron las elecciones presidenciales de Colombia 2026, donde el abogado de derecha Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en la primera vuelta y se enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, quien durante toda su campaña aseguró que "ganaría" la Presidencia "en primera vuelta".

Este domingo De la Espriella ocupó el primer lugar en el conteo alcanzando más de 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,7% de la votación.

Por su parte, Iván Cepeda logró más de 9,6 millones de votos, que equivalen al 40,9% de los votos depositados este domingo.

El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente en la primera vuelta se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió este 31 de mayo de 2026.

Por ende, el aspirante por el movimiento político Defensores de la Patria y el aspirante del Pacto Histórico (oficialismo) se medirán en las urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Por su parte, Paloma Valencia, quien logró el tercer lugar con 1,6 millones de votos, reconoció los resultados y anunció su apoyo personal al candidato Abelardo de la Espriella.

“De manera personal como Paloma Valencia anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella para que el neo comunismo que impera en este país no continúe”, aseveró la candidata del Centro Democrático.

“Desde que empezamos esta campaña teníamos muy claro que nuestra defensa es por la Constitución y por Colombia y por eso quiero decirlo claro que le vamos a servir a Colombia, trabajaremos por ella y no desfalleceremos, por eso quiero felicitar a Abelardo de la Espriella y no caerá el país en la izquierda”, añadió la candidata.

Temas relacionados:

Colombia

Elecciones

Dólar

Economía

Dólar Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Economía

Ver más
José Guerra, economista y exdiputado de la AN / Supermercado en Venezuela - Fotos de referencia: Threads / EFE
Dictadura en Venezuela

Tras 7 años fuera de Venezuela, reconocido economista volvió al país y quedó estupefacto con los precios: "encuentro a Caracas más cara que Washington"

Daniel Noboa / Paloma Valencia - Fotos: AFP
Aranceles

Ecuador anunció la reducción de aranceles a Colombia del 100% al 75%: la candidata Paloma Valencia se atribuyó la gestión de esta decisión

Pdvsa - Foto AFP
Corrupción en PDVSA

“La corrupción en PDVSA ocurrió a plena luz del día y con varios testigos”: analista sobre el desfalco a la petrolera venezolana

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marco Rubio y Donald Trump - Foto EFE
Elecciones en Colombia

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Avión | Foto Canva
Avión

JetBlue planea conectar nuevamente a EE. UU. con Venezuela mediante vuelos directos

Donald Trump - Foto: EFE y Canva
Estados Unidos e Irán

“Aquí no ocurre ningún milagro y hay que seguir”: funcionaria de Israel ante la reciente publicación del The New York Times sobre el conflicto con el régimen de Irán

Violencia en Ecuador - Foto AFP
Ecuador

Violencia en Ecuador: asesinan a jueza en zona fronteriza con Perú durante el estado de excepción

María Camila Osorio, tenista colombiana - Foto: EFE
Tenis

La tenista colombiana María Camila Osorio rompió en llanto tras avanzar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros

Viaje a Marte | Foto Canva
Marte

Un estudio revela lo que sería un atajo para completar un viaje de ida y vuelta a Marte en menos de cinco meses

Estrecho de Ormuz - Comando Central
estrecho de Ormuz

Comando Central informó que dos buques mercantes con bandera de EE. UU. han atravesado “exitosamente” el Estrecho de Ormuz tras la puesta en marcha del Proyecto Libertad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre