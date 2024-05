Actriz de Iron Man documenta para su hijo su lucha contra el cáncer por si muere: "Quiero que sepa que luché por estar aquí"

Hace unos meses, la modelo y actriz estadounidense Olivia Munn le dio la triste noticia al mundo a través de sus redes sociales de que en abril de 2023 había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Junto a varias imágenes, la actriz de ‘X-Men: Apocalipsis’ e 'Iron Man', mostró parte del tratamiento y las cirugías a las que ha tenido que someterse, incluidas dos mastectomías.

“Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje”, indicó.

Además, publicó un extenso mensaje en el que le contaba a todos sus seguidores el proceso que ha llevado desde que inició con sus exámenes médicos.

“En febrero de 2023, en un esfuerzo por ser más proactiva con respecto a mi salud, me hice una prueba genética que busca 90 genes cancerosos. Los resultados de todas las pruebas fueron negativos, incluido el BRCA (el gen más conocido del cáncer de mama). Mi hermana Sara también acababa de dar negativo. Nos llamamos y chocamos los cinco por teléfono. Ese mismo invierno también tuve una mamografía negativa”, inicia el mensaje.

Ahora, meses después de revelar su diagnóstico con el mundo, Munn confesó que su cáncer la motivó a crear un registro audiovisual para que su hijo, de dos años, supiera que estuvo luchando con todas sus fuerzas para superar la enfermedad.

Durante una entrevista con el programa matutino estadounidense Good Morning America, la actriz de ‘X-Men: Apocalipsis’ expresó que con este documental, en caso de no sobrevivir, quiere que su hijo Malcolm entienda que ella luchó para salir adelante.

“Cáncer es esa palabra que no quieres oír. Hay muchas otras cosas que sientes que puedes vencer, pero sabes que el cáncer acaba con mucha gente. Y pensé en mi bebé”, señaló durante la entrevista.

Cuando fue preguntada por el presentador Michael Strahan en una entrevista sobre cuál fue la decisión que la llevó a hacer el documental, ella respondió: “Bueno, porque si no lo consiguiera, querría que mi hijo, cuando fuese mayor, supiera que luché por estar aquí. Que me esforcé al máximo. Quieres que la gente de tu vida, la gente que quizá no entiende lo que está pasando, sepa que hiciste todo lo que pudiste para estar aquí”.

La modelo, de 43 años, también habló sobre lo duro que ha sido el tratamiento con hormonas, lo que la ha llevado a una menopausia inducida médicamente, lo que también le ha robado tiempo de calidad con su pequeño.

“La terapia de supresión hormonal es brutal (…) Estaba todo el día en la cama, todo el día, y mi calidad de vida era mínima y no podía estar ahí para mi bebé”, añadió.

Sin embargo, Olivia puso sobre la mesa su preocupación ante la percepción de ella que pueda tener su hijo y con lo que la podría estar asociando debido a su enfermedad, algo que la hizo buscar otra opción de llevar su enfermedad.

“Cada vez que Malcolm entraba en casa corría directamente a mi cama porque es donde sabe que estoy, como si eso fuera lo que asociara conmigo. Y eso era demasiado difícil de soportar para mí. Tenía que averiguar si había otra opción”, puntualizó.

Munn también habló sobre la fatiga extrema que presenta debido a la medicación, algo que le ha servido para poder darse cuenta de su valentía y la que más le importa en el mundo: su familia.