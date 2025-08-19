NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis en Club de Prensa Washington DC sobre reste movimiento sin precedentes por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Este martes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, tres poderosos buques de guerra norteamericanos fueron desplegados en aguas internacionales y se espera lleguen al límite de las aguas de Venezuela en las próximas 36 horas.

Análisis en Club de Prensa Washington DC sobre reste movimiento sin precedentes por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Los periodistas David Alandete y Lourdes Ubieta ofrecieron una entrevista en el programa para hablar del tema.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Gobierno de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
España reporta el peor desastre ambiental por incendios forestales durante los últimos 30 años - Foto EFE
España

Ola de calor deja más de 1.000 muertos y el peor desastre ambiental por incendios forestales en 30 años en España

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Foto: EFE
Recompensa por Maduro

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Foto: redes sociales
Florida

Daños al auto, gritos y un puño en el rostro: investigan posible abuso policial en Estados Unidos que quedó grabado en video

Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Foto: EFE
Recompensa por Maduro

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Aranceles de Donald Trump - Foto: EFE
Aranceles

“Los aranceles podrían afectar ciertos mercados de América Latina”: experto sobre la imposición del gravamen a varios países

Foto: redes sociales
Florida

Daños al auto, gritos y un puño en el rostro: investigan posible abuso policial en Estados Unidos que quedó grabado en video

Santa Fe vs América, uno de los emocionantes juegos de la quinta fecha del FPC - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Dos clásicos imperdibles marcan una atractiva jornada de la Liga BetPlay 2025-II: así disputará la quinta fecha

Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordena a la Armada detener barcos que lleven carbón a Israel

Meteoro a travesó el cielo en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Las ciudades de Colombia en las que se observó cómo un meteoro ingresó a la atmosfera y se desintegró

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano