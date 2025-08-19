"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Este martes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, tres poderosos buques de guerra norteamericanos fueron desplegados en aguas internacionales y se espera lleguen al límite de las aguas de Venezuela en las próximas 36 horas.

Análisis en Club de Prensa Washington DC sobre reste movimiento sin precedentes por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Los periodistas David Alandete y Lourdes Ubieta ofrecieron una entrevista en el programa para hablar del tema.