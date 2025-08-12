NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Cámara voladora capta el momento del 'Waka Waka' de Shakira en su regreso a Latinoamérica con bombas de colores

agosto 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Shakira - Foto AFP
Tras su regreso de Los Ángeles, donde finalizó su recorrido por Norteamérica, Shakira se debió en la noche del lunes a su público latino de Tijuana, en México, y hará lo propio en Hermosillo el jueves.

Una cámara localizada aparentemente desde un dron captó el momento en el que sonó la canción 'Waka Waka' de Shakira durante la que fue su primera presentación en su regreso a Latinoamérica, tras su paso por Estados Unidos, en su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

El concierto que marcó el inicio a la segunda etapa de su gira latinoamericana tuvo lugar este lunes en el Estadio Caliente de Tijuana, México, con una capacidad aproximada para albergar cerca de 30.000 espectadores.

En la tarde del martes, antes de su presentación, Shakira había hecho una importante invitación a sus fanáticos al pedirles desde sus redes sociales que llevaran globos de colores que los "representaran a todos para Waka", refiriéndose a uno de sus éxitos más importantes a nivel mundial.

"¡¡México!! ¡Ya estoy en casa! ¡Esta noche nos vemos! ¿Qué les parece si traen globos sin helio, de colores, que nos representen a todos para Waka? ¡Esta noche y siempre somos uno!", posteó el lunes la artista colombiana con fotos en las que se le ve posando mientras sostiene, precisamente, varias bombas de distintas tonalidades.

Ya en la tarde del martes, Shakira publicó en su cuenta de Instagram varios momentos importantes de la noche inmediatamente anterior con los que agradeció a la ciudad que la acogió para el inicio de este nuevo ciclo de conciertos que siguen haciendo parte de la misma y celebrada gira.

"¡¡Qué manera de empezar la vuelta a este país que tanto quiero!! ¡¡Gracias Tijuana, esta noche fue una fiesta!! ¡Qué público tan increíble! México, esto apenas empieza!", anticipó 'La Loba' en la descripción de su post.

Uno de esos momentos fue considerado por muchos el mejor de la noche, pues se dio cuando la cantante interpretó el 'Waka Waka' con una puesta en escena que recordó al año del lanzamiento del sencillo que sirvió como canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica.

En el clip, que plasmó la emoción de una multitudinaria fanaticada, se aprecian los globos que Shakira les pidió llevar, así como a la barranquillera en tarima mientras terminaba, junto a su equipo de bailarines, el performance de la icónica pieza sonora.

En otras de las fotos que compartió la celebridad de 48 años se le ve con un vestuario representativo de la región, pues viste un sombrero de vaqueros, con una chaqueta de cuero plateada, y unos pantalones que hacen referencia al estilo de las películas del Lejano Oeste.

Asimismo, los usuarios aseguraron que otro momento especial de la noche estuvo protagonizado por la interpretación de Shakira de la canción "Día de enero", que fue lanzada en 2006 como parte del álbum 'Fijación Oral Vol. 1' y que, de acuerdo con sus seguidores, no se escuchaba en vivo desde hace 19 años.

Tras su regreso de Los Ángeles, donde finalizó su recorrido por Norteamérica, Shakira se debió en la noche del lunes a su público latino de Tijuana y lo hará próximamente en el estadio Héroe de Nacozari, en Hermosillo, el jueves 14 de agosto.

Posteriormente se presentará en el estadio Olímpico Universitario de Chihuahua, el 17 de agosto, y después en el estadio Corona de Torreón, el 20 de agosto.

