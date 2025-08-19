NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Despliegue militar

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Los buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, tres poderosos buques de guerra norteamericanos fueron desplegados en aguas internacionales y se espera lleguen al límite de las aguas de Venezuela en las próximas 36 horas.

o

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

Estas tres embarcaciones se sumaron a la operación luego de la instrucción del presidente Donald Trump de combatir los carteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares.

Estas son las características de los tres poderosos buques:

USS Gravely: con capacidad para 312 tripulantes, cuenta con lanzadores de misiles Tomahawk, Standard y antisubmarinos. Además, está equipado con cañones y sistemas de defensa cercanos.

Entre las operaciones en las que ha participado se destacan algunas en Oriente Medio y en el Golfo de México.

USS Jason Dunham: tiene capacidad para 329 marines y cuenta con sistemas de lanzamiento vertical de misiles y cañones de 5 pulgadas. Asimismo, tiene capacidad para disparar misiles ESSM y torpedos MK46.

Por otro lado, cuenta con sistemas de combate Lockheed-Martin.

USS Sampson: se trata del más grande de los tres buques, con espacio para 380 personas y sistemas de combate avanzados.

o

Al igual que USS Jason Dunham, este buque cuenta con sistemas de lanzamiento verticales MK 41. Además, lanza diferentes tipos de misiles como RIM, Tomahawk y Asroc.

Finalmente, porta cañones de 5 pulgadas/62

Cabe mencionar que los tres buques cuentan con el Sistema de combate Aegis, con radares multifunción avanzados que detectan cualquier posible amenaza.

Según información revelada por Reuters, se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe. Además, se habla de varios aviones espía P-8 y al menos un submarino de ataque.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Narcotráfico

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
España reporta el peor desastre ambiental por incendios forestales durante los últimos 30 años - Foto EFE
España

Ola de calor deja más de 1.000 muertos y el peor desastre ambiental por incendios forestales en 30 años en España

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Fotografía de archivo de un dibujo del 'Mayo' Zambada durante el juicio realizado en el Tribunal Federal de Brooklyn-Foto: EFE
El Mayo Zambada

El 'Mayo' Zambada tendría previsto declararse culpable en Nueva York para obtener una sentencia reducida

Amenazante presencia de las disidencias de las FARC en Antioquia Foto Colprensa
Frontera entre Colombia y Venezuela

Encuentran los restos de mujer venezolana que llevaba 12 años en poder de la guerrilla colombiana FARC

Estatus de protección Temporal (TPS) - Foto de EFE
Estados Unidos

Jueza bloquea temporalmente la deportación de hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Fotografía de archivo de un dibujo del 'Mayo' Zambada durante el juicio realizado en el Tribunal Federal de Brooklyn-Foto: EFE
El Mayo Zambada

El 'Mayo' Zambada tendría previsto declararse culpable en Nueva York para obtener una sentencia reducida

Amenazante presencia de las disidencias de las FARC en Antioquia Foto Colprensa
Frontera entre Colombia y Venezuela

Encuentran los restos de mujer venezolana que llevaba 12 años en poder de la guerrilla colombiana FARC

Sorteo Liga de Naciones Conmebol/ Hinchada de la selección Venezolana - Fotos EFE
La Vinotinto

"La nueva casa de La Vinotinto": definen el estadio en el que la selección venezolana jugará la nueva Liga de Naciones Conmebol

Estatus de protección Temporal (TPS) - Foto de EFE
Estados Unidos

Jueza bloquea temporalmente la deportación de hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos

Aviso de alerta de tsunami en California - Foto de referencia: AFP
Tsunami

Países de Latinoamérica emiten alerta de tsunami tras terremoto de magnitud superior a 8 en costas de Rusia

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Roger Federer | Foto: EFE
Roger Federer

Roger Federer regresa a las canchas a tres años de su retiro como profesional en ciudad en la que vivió importantes momentos de su carrera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano