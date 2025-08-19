"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Tres destructores estadounidenses de misiles guiados Aegis llegarán en las próximas horas cerca al límite del mar de Venezuela, de acuerdo con fuentes recogidas por la agencia internacional Reuters.

La información se conoce luego de que la semana pasada Estados Unidos desplegara fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe como parte de un esfuerzo para hacer frente a las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos desplegó destructores con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela, dicen fuentes a Reuters o

Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, anunció este lunes por su parte el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos, que elevó a 50 millones la recompensa por información que conduzca a su captura.

Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval de los Estados Unidos, analizó en La Tarde de NTN24 las implicaciones de la iniciativa del país norteamericano sobre el régimen venezolano.

De acuerdo con Romero, la lucha de Estados Unidos contra los carteles del narcotráfico viene de muchos años atrás, pues él hizo parte en el pasado de una operación de desmantelamiento de una banda de narcotráfico que llegó a introducir hasta 120 de toneladas de cocaína por año en la Unión Americana.

"La gente dice que el Cartel de los Soles no existe, pero en este caso en particular ellos (Estados Unidos) nombraron e identificaron el Cartel de los Soles y quienes participaban, entonces no queda duda de quién es el Cartel de los Soles", dijo sobre la denominación de la administración Trump al régimen.

Romero explicó que había un caso de investigación de la DEA con el distrito sur de Nueva York en el que hay cargos "no solamente de conspiración del Cartel de los Soles trabajando con las FARC para enviar cuantiosos cargamentos de cocaína por Venezuela hacia los Estados Unidos por medio Centroamérica, México y el Caribe".

"Entre 2018 y 2022 se exportaron 120 toneladas de cocaína de Venezuela hacia Estados Unidos", precisó Romero, quien indicó que el Cartel de los Soles ha recaudado miles de millones de dólares para "acrecer el sueño" del socialismo.

"El sueño del socialismo del siglo XXI se está construyendo con dinero del narcotráfico" y no con recaudaciones del petróleo, analizó Romero.

En ese sentido y ante un ataque constante de Venezuela a los Estados Unidos "con envíos de cocaína y con el Tren de Aragua", la administración Trump ha salido "de un caso de título 10 a un caso con el título 50".

Cabe precisar que los casos de conspiración en Estados Unidos se manejan como una situación criminal que en la ley norteamericana opera bajo el título 10, con una investigación realizada por el Departamento de Justicia que se lleva luego a un jurado que determina la medida.

En esta situación en particular con Venezuela, sin embargo, al designar como una organización terrorista al Cartel de los Soles, se establece así la representación de una amenaza para los Estados Unidos, por lo que el caso pasa a operar bajo el título 50, de acuerdo con lo que Romero precisó.

"Al designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista, el presidente (Donald Trump) con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles", expuso el exoficial estadounidense.

Bajo esas cuatro categorías del título 50, Romero indica que el presidente puede "tomar acciones clandestinas, sancionar y quitar dinero, desplegar militares y tomar cualquier tipo de acción que él vea necesaria para neutralizar esa amenaza".

Sobre si existirá una operación o no que se desarrolle en terreno, Romero aseguró que no cree que Estados Unidos haya desplegado una logística marítima "tan grande solo para dar vueltas en el mar Caribe", por lo que, si el Cartel de los Soles no se acoge a una negociación, el país norteamericano procederá.

Para Romero se trata de "una manera del Gobierno norteamericano de hablarle a los enemigos", con una pequeña muestra de su fuerza militar, pues parte de la estrategia norteamericana es también "poner presión".

Al ser consultado sobre una posible mención del tema de Venezuela en las negociaciones para un posible cese a la guerra entre Rusia y Ucrania, el exoficial no cree que la situación haya llegado "a la mira de los dos países".

"Los Estados Unidos están buscando una manera pacífica de salir de este problema, el problema es el propio régimen que sabe que ellos han llevado esta situación por años", agregó.

Romero fue insistente en que "ahora no hay ningún tipo de restricción contra tomar acción contra Venezuela", pues, aunque había una orden ejecutiva en la ley estadounidense por la que la potencia no podía atentar contra la vida ningún mandatario, el secretario de Estado Marco Rubio ha dejado claro que la administración Trump no reconoce a Maduro como el presidente luego de las últimas y polémicas elecciones del 28 de julio de 2024.