Martes, 19 de agosto de 2025
Ucrania

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Tras una reunión histórica entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, se espera una reunión trilateral que incluya a Vladimir Putin.

En una reunión histórica convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líderes europeos y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron en la Casa Blanca para discutir un posible plan de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania.

El encuentro se dio tras la reciente cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska, de la que Ucrania fue excluida. Ahora, todas las miradas están puestas en una potencial reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas.

Uno de los temas centrales de la discusión fueron las garantías de seguridad que Occidente podría ofrecer a Ucrania. La reunión también abordó temas humanitarios como el retorno de niños ucranianos deportados a Rusia y la liberación de prisioneros.

Al respecto, Sandro Meco, periodista internacional y analista de la actualidad en Estados Unidos; Daniela González, directora de Programas en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, y Francisco Velasco, periodista internacional, hablaron en el programa Ángulo de NTN24.

o

“Una vez que ya han iniciado estas negociaciones, pues evidentemente hay esta posibilidad de que Trump se vuelva una palanca de presión. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta tanto los antecedentes como los no negociables”, dijo Daniela González.

Francisco Velasco aseguró que lo que se podría esperar de un posible encuentro entre Trump, Zelenski y Putin es un alto al fuego antes de la firma del acuerdo de paz, como se estaba buscando.

“Yo creo que va a ser bien complicado. Si esta reunión finalmente llega a ocurrir y efectivamente pasa como lo han advertido hasta ahora, primero una reunión dual entre Putin y Zelenski y luego una mediando Trump, creo que las discusiones se centrarían ciertamente en las concesiones de seguridad, que es una de las cuestiones que más le interesa no solamente a Ucrania, sino que es la mayor carta que se está jugando hoy en día Europa”, recalcó.

Sandro Meco, por su parte, habló sobre las concesiones de territorio que Rusia quiere que Ucrania haga para dar fin a la guerra.

“Es la primera vez que Volodímir Zelenski podría estar dispuesto a entregar estos territorios. No lo va a hacer fácil, no lo va a hacer de primera, pero creo que el hecho y una de las motivaciones por las que Donald Trump invitó a todos los líderes europeos fue precisamente para hablar de esto porque está claro que el gran apoyo militar ahora mismo hacia Ucrania viene por parte de Europa”, afirmó Meco.

