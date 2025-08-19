NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Roxana Juárez Parra, exdirectora de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia, conversó sobre la negativa de Sheinbaum de un acuerdo con la DEA.

Este martes, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, negó la existencia de un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos para llevar a cabo la "Operación Portero" en la zona fronteriza entre ambos países.

Las declaraciones de la mandataria mexicana contrastan con la información brindada por las autoridades estadounidenses sobre un supuesto trabajo conjunto en la región.

Para hablar sobre este tema, Roxana Juárez Parra, exdirectora de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia y analista senior de Southern Pulse, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada afirmó que: “Si hay colaboración, quizás desordenada, pero si la tenemos y la DEA es una agencia que está especializada en cuestiones de narcotráfico”.

o

Además, dejó claro que “en otros sexenios por más que se les critique había un acuerdo bilateral (…) había cierta claridad y los ciudadanos podríamos darle seguimiento”.

“Es importante que ella tenga esta fortaleza. Al final del día estamos hablando de crimen organizado trasnacional y verdaderamente deberíamos tener este hilo conductor de la colaboración de gobernanza internacional”, añadió.

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas y México tiene que trabajar con otros países”, puntualizó.

Juárez Parra aseveró que: “hasta ahora la prensa es la que ha estado documentándonos de todos los avances que ha habido en cuestiones de seguridad”.



