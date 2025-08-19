"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Este martes en horas de la tarde, Karoline Leavitt, portavoz del gobierno estadounidense, fue consultada en rueda de prensa sobre si la administración Trump está considerando la posibilidad de poner militares sobre el terreno en Venezuela.

Ante esto, la funcionaria de la Casa Blanca respondió: "El presidente Trump ha sido claro y consistente en que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país”.

Asimismo, aseguró que “Maduro no es un presidente legítimo, es un fugitivo, líder de un cartel narcoterrorista y tenemos que traer a los responsables a la justicia", de EE.UU.

Las declaraciones de Leavitt llegan luego de que trascendiera que Estados Unidos, según Reuters, envió tres destructores estadounidenses con misiles guiados cerca al límite del mar de Venezuela.

Las embarcaciones llegarán a la zona en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, informaron el lunes dos fuentes informadas sobre el asunto a la agencia de noticias Reuters.

Estos informantes indicaron que los buques son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Otro funcionario estadounidense declaró a Reuters que, en total, se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe.

El funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato, indicó que el compromiso adicional de activos militares en la región en general incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El funcionario aseveró que el proceso se extendería durante varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo y las aguas internacionales.

Los activos navales pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma la decisión, agregó el funcionario.

El Ministerio de Comunicaciones del régimen de Maduro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Pero, sin referirse a los buques de guerra, Nicolás Maduro declaró el lunes en un discurso que Venezuela "defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras". Aludió a lo que llamó "la amenaza insólita y extraña de un imperio en decadencia".