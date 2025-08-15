"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre las implicaciones que tiene el despliegue, anunciado por Estados Unidos, de fuerzas navales y aéreas en el mar Caribe justo días después de incrementar la recompensa por Nicolás Maduro, a quien considera el líder de la organización del narcotráfico Cartel de los Soles, a 50 millones de dólares.

“El despliegue naval busca cercar con presión militar e inteligencia y la diplomacia de alto nivel. (…) Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro”, afirmó.

De la Cruz explicó que en Venezuela lo que sucedió, contrario a otros países, fue que un cartel se convirtió en el estado mismo. “No es una red criminal es el estado y se necesitan estrategias igual de integradas para enfrentarlo”.

“Es un cartel que se convirtió en Estado y eso no se puede permitir”, enfatizó en la entrevista con el canal de las Américas.

El analista también se refirió a la reacción temeraria que se ha dado desde el régimen ante las acciones de Estados Unidos.

“Quieren manejar una narrativa frente al alto mando militar que los sostienen. Lo único que le queda es una parte de ese mando. Con esa narrativa buscan reforzar”, consideró ante declaraciones hechas por parte de Maduro y Diosdado Cabello, número dos del régimen.

También tuvo espacio para analizar los apoyos que, internacionalmente, aún percibe el régimen de Maduro sobre lo que consideró “que el Ejército colombiano no va a ir a defender a Maduro bajo ninguna circunstancia”. “Y el pueblo venezolano ha demostrado que sería feliz si Maduro sale del poder, incluso en los mismos sectores militares”, detalló.

Finalmente, dijo que el que Maduro termine en una cárcel de Estados Unidos es “muy probable”. “La recompensa de 50 millones lo cataloga como el capo y cualquiera puede traicionarlo”, enfatizó.

“Se creó todo el marco jurídico para hacer lo que se considere necesario por parte de Estados Unidos para capturar a una amenaza a la seguridad nacional, porque por fentanilo han muerto por año más de 100 mil personas”, indicó destacando el riesgo que representa el narcotráfico para la unión americana.