NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Donald Trump

"Trump se ha convencido de muchas de las argumentaciones que le ha presentado Putin": experta en seguridad analiza el encuentro entre ambos mandatarios en Alaska

agosto 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Domitilla Sagramoso, experta en seguridad rusa y de Euroasia, analizó en La Tarde de NTN24 el encuentro de este viernes entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, este viernes en Alaska, ha dejado abierta la posibilidad de un posible diálogo entre Ucrania y Rusia para dar fin a la guerra entre ambos países que arrancó en febrero de 2022.

Domitilla Sagramoso, experta en seguridad rusa y de Euroasia, analizó en La Tarde de NTN24 el encuentro de este viernes entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

Putin ha logrado convencer a Trump de la secuencia del proceso de negociación (...) Lo que él quiere es discutir las cuestiones de fondo mientras ejerce una presión militar sobre Ucrania”, señaló.

Trump se ha convencido de muchas de las argumentaciones que le ha presentado Putin”, subrayó.

En ese sentido, aseguró que el diálogo entre Donald Trump y Volodimir Zelenski este sábado podría ser clave de cara al futuro, aunque también reconoció que hay un tema sensible por discutir.

Lo que los europeos han intentado lograr es que Estados Unidos se comprometa a un apoyo, no del despliegue de tropas americanas en territorio ucraniano, pero sí de intervenir en caso de ataque a estas fuerzas. Eso es lo que yo creo es uno de los temas candentes de discusión, donde todavía no hay un acuerdo”, expresó.

