"Merecen una segunda oportunidad": inesperada cena entre Shakira y su expareja en San Diego revive capítulo amoroso

El abogado argentino Antonio de la Rúa y la cantante colombiana Shakira vuelven a ser tendencia en redes sociales luego de que la expareja fuera vista cenando en un lujoso restaurante.

A través de redes sociales se volvió viral un video del inesperado reencuentro entre la cantante y su expareja sentimental en San Diego, California.

En el clip no solo aparece de Shakira y Antonio de la Rúa sino que también se encuentran Milán y Sasha, los hijos de la colombiana, y Zulú y Mael, los hijos del argentino.

La escena desató todo tipo de reacciones entre los fanáticos de la artista que no olvidan su pasado amoroso con el empresario argentino.

“¿Volvieron?”; “¿Pero ese no es Antonio de la Rúa?”; “Pero si es su ex”; “Nunca se debieron separar”; “Gracias a Antonio de la Rúa escuchamos canciones bonitas”; “Merecen ser felices y una segunda oportunidad”, fueron algunos de los comentarios.

Los rumores sobre la posible reconciliación entre Shakira y Antonio surgen en medio de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que la cantante está visitando varios países del mundo.

Días atrás, Antonio de la Rúa fue visto no como invitado, sino como alguien del staff, en uno de los shows de la barranquillera en Estados Unidos.

En varios videos que rondan las redes sociales se observa al abogado junto a uno de sus hijos disfrutando del show.

Shakira sostuvo una relación de más de diez años con Antonio de la Rúa que llegó a su fin en 2011, de acuerdo con reseñas de la prensa especializada en farándula.

La relación entre el empresario argentino y la cantante colombiana se terminó de manera amistosa, según un comunicado emitido por la artista en ese entonces: “Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible”.

Sin embargo, esa buena relación llegó a su fin en noviembre de 2012 cuando De la Rúa emprendió una batalla legal contra su expareja bajo el argumento de que había “contribuido a su éxito musical a nivel internacional”.

Dicho proceso legal terminó a favor de Shakira que salió victoriosa de los tribunales, luego de que el hombre exigiera una suma de 77 millones de euros por su contribución a la carrera artística de la ‘currambera’.

Pero un año más tarde del litigio, De la Rúa dejó todo atrás y afirmó: “Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz”.