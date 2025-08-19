NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Shakira

"Merecen una segunda oportunidad": inesperada cena entre Shakira y su expareja en San Diego revive capítulo amoroso

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira y Antonio de la Rúa en los años en que estuvieron juntos. (EFE)
A través de redes sociales se volvió viral un video del inesperado reencuentro entre la cantante y su expareja sentimental en San Diego, California.

El abogado argentino Antonio de la Rúa y la cantante colombiana Shakira vuelven a ser tendencia en redes sociales luego de que la expareja fuera vista cenando en un lujoso restaurante.

En el clip no solo aparece de Shakira y Antonio de la Rúa sino que también se encuentran Milán y Sasha, los hijos de la colombiana, y Zulú y Mael, los hijos del argentino.

La escena desató todo tipo de reacciones entre los fanáticos de la artista que no olvidan su pasado amoroso con el empresario argentino.

“¿Volvieron?”; “¿Pero ese no es Antonio de la Rúa?”; “Pero si es su ex”; “Nunca se debieron separar”; “Gracias a Antonio de la Rúa escuchamos canciones bonitas”; “Merecen ser felices y una segunda oportunidad”, fueron algunos de los comentarios.

Los rumores sobre la posible reconciliación entre Shakira y Antonio surgen en medio de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que la cantante está visitando varios países del mundo.

Días atrás, Antonio de la Rúa fue visto no como invitado, sino como alguien del staff, en uno de los shows de la barranquillera en Estados Unidos.

En varios videos que rondan las redes sociales se observa al abogado junto a uno de sus hijos disfrutando del show.

Shakira sostuvo una relación de más de diez años con Antonio de la Rúa que llegó a su fin en 2011, de acuerdo con reseñas de la prensa especializada en farándula.

La relación entre el empresario argentino y la cantante colombiana se terminó de manera amistosa, según un comunicado emitido por la artista en ese entonces: “Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible”.

Sin embargo, esa buena relación llegó a su fin en noviembre de 2012 cuando De la Rúa emprendió una batalla legal contra su expareja bajo el argumento de que había “contribuido a su éxito musical a nivel internacional”.

Dicho proceso legal terminó a favor de Shakira que salió victoriosa de los tribunales, luego de que el hombre exigiera una suma de 77 millones de euros por su contribución a la carrera artística de la ‘currambera’.

Pero un año más tarde del litigio, De la Rúa dejó todo atrás y afirmó: “Por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz”.

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Shakira (AFP)
Shakira

¿Regresó a Colombia?: Shakira habría sido captada en reconocido centro comercial de su ciudad natal

Gerard Piqué e Ibai Llanos - EFE
Influencer

Youtuber socio de Piqué que bajó drásticamente de peso pidió a sus fan que dejen de molestarlo por su cambio físico: "Mi madre está preocupada"

Investigación - Canva
Muerte

Hermano de actriz que fue hallada sin vida y en alto estado de descomposición en su casa rompió el silencio y destapó verdad detrás de su familia

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Nicolás Maduro - EFE
Deportaciones

Maduro asegura que Estados Unidos aún tiene a 33 niños venezolanos y ataca a John McNamara

Defensores ambientalistas
Medio Ambiente

“La paz no se construye solo con la gente, sino también con la naturaleza” afirmó Luis Felipe Henao, defensor ambiental

Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de DDHH de los jubilados venezolanos - Foto: NTN24
Presos políticos

Denuncian que Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de DDHH de los jubilados, fue detenida arbitrariamente por el régimen de Maduro

GP de Hungría de la Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1

Personaje de reconocido meme se hizo presente en el GP de Hungría de la Fórmula 1: hasta los pilotos le pidieron fotos

Foto referencia | Canva
Tenis

Polémica en el mundo del tenis: 12 importantes figuras se bajaron de reconocido torneo a tan pocas horas de su estreno

Tenista Eugenie Bouchard | Foto: EFE
Tenista

La tenista Eugenie Bouchard dio un emotivo discurso entre lágrimas en su último partido como profesional y recordará para siempre a una colombiana

Shakira (AFP)
Shakira

¿Regresó a Colombia?: Shakira habría sido captada en reconocido centro comercial de su ciudad natal

