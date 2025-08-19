“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Bolivia acudió a las urnas para elegir presidente en medio del descontento social con la Presidencia de Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS), grupo político que gobernó el país durante más de 20 años.

Finalmente, se dio un resultado no esperado por las encuestadoras que daban a Samuel Doria Medina, magnate empresarial de centroderecha, como uno de los candidatos con acceso a segunda vuelta.

Los dos aspirantes que lograron las votaciones más altas entre sus contrincantes e irán a una segunda vuelta, la cual está prevista para celebrarse el próximo 19 de octubre, serán Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano, y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, del Movimiento Libre.

Este resultado, considerado como un "golpe" a la izquierda tanto en el país como en toda Latinoamérica, ha sido celebrado por muchos sectores políticos.

Quiroga ya conoce lo que es dirigir a Bolivia, fue mandatario de la nación tras la renuncia de Hugo Banzer por problemas de salud graves. Asumió la presidencia interina el 1 de julio de 2001 y se juramentó el 7 de agosto, completando el mandato de cinco años de Banzer.

El expresidente y ahora candidato Quiroga habló en el programa La Noche de NTN24 sobre la primera vuelta electoral, sus propuestas y el futuro de Bolivia tras el portazo de los bolivianos al socialismo.

"Bolivia le dijo basta a dos décadas de gastadera, robadera, saqueo sin misericordia, autoritarismo y persecución (...) no era el grado de abusos y de dictadura enquistada que sufren los hermanos de Venezuela o Cuba pero estaban camino a ello", aseguró.

Asimismo, Quiroga agregó que su campaña tiene "la capacidad, credibilidad y firmeza para el programa de estabilidad económica, para esa inflación galopante, garantizar el suministro de dólares, garantizar que tengamos un puente de estabilidad", dijo.

"Han sido 20 años perdidos y derrochar, tenemos que actuar con sentido de urgencia", mencionó.

Sobre la rivalidad democrática con Rodrigo Paz, candidato con el que 'Tuto' irá a balotaje, Quiroga mencionó:

"La gente va a evaluar todo esto que hizo Rodrigo frente al 'MAS', yo he sido la persona más consistente al estar al frente cuando Evo Morales era muy popular, cuando Hugo Chávez se paseaba como Pedro por su casa y pagué el costo", dijo.

"En democracia la ventaja es que el día de la votación estás tú solo con la papeleta, es la consciencia que te dicta cómo votar y la experiencia muestra que la posición de los dirigentes no influye tanto como se piensa", aseveró.

Y reiteró que "hay que seguir trabajando para tener la oportunidad de que llegue un amanecer" para Bolivia.

Por otro lado, apuntó contra los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua y aseguró que espera el fin del socialismo en esas naciones también:

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, dijo.