NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El expresidente y ahora candidato Jorge 'Tuto' Quiroga habló en el programa La Noche de NTN24.

Bolivia acudió a las urnas para elegir presidente en medio del descontento social con la Presidencia de Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS), grupo político que gobernó el país durante más de 20 años.

Finalmente, se dio un resultado no esperado por las encuestadoras que daban a Samuel Doria Medina, magnate empresarial de centroderecha, como uno de los candidatos con acceso a segunda vuelta.

o

Los dos aspirantes que lograron las votaciones más altas entre sus contrincantes e irán a una segunda vuelta, la cual está prevista para celebrarse el próximo 19 de octubre, serán Rodrigo Paz, del partido Demócrata Cristiano, y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, del Movimiento Libre.

Este resultado, considerado como un "golpe" a la izquierda tanto en el país como en toda Latinoamérica, ha sido celebrado por muchos sectores políticos.

Quiroga ya conoce lo que es dirigir a Bolivia, fue mandatario de la nación tras la renuncia de Hugo Banzer por problemas de salud graves. Asumió la presidencia interina el 1 de julio de 2001 y se juramentó el 7 de agosto, completando el mandato de cinco años de Banzer.

El expresidente y ahora candidato Quiroga habló en el programa La Noche de NTN24 sobre la primera vuelta electoral, sus propuestas y el futuro de Bolivia tras el portazo de los bolivianos al socialismo.

"Bolivia le dijo basta a dos décadas de gastadera, robadera, saqueo sin misericordia, autoritarismo y persecución (...) no era el grado de abusos y de dictadura enquistada que sufren los hermanos de Venezuela o Cuba pero estaban camino a ello", aseguró.

Asimismo, Quiroga agregó que su campaña tiene "la capacidad, credibilidad y firmeza para el programa de estabilidad económica, para esa inflación galopante, garantizar el suministro de dólares, garantizar que tengamos un puente de estabilidad", dijo.

"Han sido 20 años perdidos y derrochar, tenemos que actuar con sentido de urgencia", mencionó.

o

Sobre la rivalidad democrática con Rodrigo Paz, candidato con el que 'Tuto' irá a balotaje, Quiroga mencionó:

"La gente va a evaluar todo esto que hizo Rodrigo frente al 'MAS', yo he sido la persona más consistente al estar al frente cuando Evo Morales era muy popular, cuando Hugo Chávez se paseaba como Pedro por su casa y pagué el costo", dijo.

"En democracia la ventaja es que el día de la votación estás tú solo con la papeleta, es la consciencia que te dicta cómo votar y la experiencia muestra que la posición de los dirigentes no influye tanto como se piensa", aseveró.

Y reiteró que "hay que seguir trabajando para tener la oportunidad de que llegue un amanecer" para Bolivia.

Por otro lado, apuntó contra los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua y aseguró que espera el fin del socialismo en esas naciones también:

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, dijo.

Temas relacionados:

Bolivia

Jorge Tuto Quiroga

Tuto Quiroga

Elecciones en Bolivia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Despliegue militar

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Más de Política

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Zelenski

Zelenski estará acompañado por Von der Leyen y otros líderes europeos en su reunión con Trump este lunes

Bernie Moreno, legislador colombo-estadounidense - Foto: NTN24
Narcotráfico

"Es tan corrupto que puede quitar 700 millones de dólares al pueblo de Venezuela": legislador colombo-estadounidense Bernie Moreno habla de incautaciones de bienes a Maduro

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Se encontraron regiones oceánicas entre los 5.800 y 9.500 metros de profundidad | Foto Canva
Océano

Científicos descubren ecosistema único en el océano profundo entre Rusia y Alaska

Foto de referencia (Canva)
Alerta

EE. UU. emitió nuevamente un listado de países con alerta de "no viajar": aparece Venezuela y otro país de América

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Zelenski

Zelenski estará acompañado por Von der Leyen y otros líderes europeos en su reunión con Trump este lunes

CICPC
Homicidio

Esclarecen el homicidio de tres abuelos en Caracas siete años después y logran la extradición desde Colombia de su excuidadora

Los trabajadores públicos de Venezuela son los peores pagados de A.L. - Foto AFP
Sueldo mínimo

Maduro desaparece deliveradamente el sueldo mínimo y se apalanca en bonos para evitar estos cálculos

Migrantes en Estados Unidos - Foto EFE
Estados Unidos

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Revelan llamada de dos días después del ataque contra Miguel Uribe en la que quedó en evidencia un posible atentado contra el alcalde de Bogotá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano