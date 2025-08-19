NTN24
"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Luis Quiñónez, veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos y experto en seguridad internacional, se refirió al tema durante una entrevista con NTN24.

Luis Quiñónez, veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos y experto en seguridad internacional, se refirió en NTN24 a la reciente movilización militar estadounidense en el Caribe tras la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista y el aumento de la recompensa por la captura del cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

En primera instancia, Quiñonez criticó a Maduro: "Es un payaso, es un tipo que sabemos que era un simple chofer de guagua que no llegó ni siquiera al cuarto año de educación, no sabe ni hablar, no es un líder neto, no tiene nada de educación".

Indicó que Estados Unidos envió los destructores cerca del mar de Venezuela por si reciben un ataque a “un avión”.

Además, se refirió a la afirmación del cabecilla del régimen sobre contar con el apoyo de millones de milicianos. "Él no va a conseguir cuatro millones de personas. Él cree en su enfermedad que tiene, que quién sabe si ya está usando el producto que él está exportando", afirmó.

En cuanto al aumento de la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, Quiñones enfatizó que se trata de una acusación por narcotráfico, no por cuestiones políticas.

"No tiene nada que ver con ideología. Sabemos que hay otros gobernantes, Lula, por ejemplo, que no está de acuerdo con Estados Unidos en la gran mayoría de cosas. Sin embargo, a él no le estamos diciendo que lo vamos a ir a sacar porque él, que sepamos hasta el momento, no ha estado involucrado directamente en menudear y mandar todas esas grandes cantidades de fentanilo, de drogas, de toda clase de productos, de contrabando que ha destruido un país", explicó.

En ese contexto, señaló que la operación contra Maduro y el Cartel de los Soles es por "un acto criminal".

"No estamos hablando de política, estamos hablando de un criminal común y corriente (...) Sabemos la gran alianza y los trabajos que están haciendo los carteles de México con los de Venezuela. Eso es un crimen. O sea, que sabemos y tenemos el derecho de parar esos criminales (...) Y no creo que ninguna corte internacional va a decir, no, ustedes no pueden sacarlo porque él pretende ser líder cuando en realidad es un criminal", concluyó.

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

