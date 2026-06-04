Disney lanza el primer adelanto de cinta 'La Era de Hielo 6: mundo de lava' trayendo de regreso al elenco original de la franquicia animada luego de diez años

Tras más de diez años de espera la famosa cinta 'La Era de Hielo' tendrá una nueva entrega, la cual llegará a los cines del mundo en 2027. Los famosos personajes de la popular franquicia animada Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck y Scrat regresan para una nueva aventura, así lo confirma el primer teaser oficial de la sexta entrega.

Este jueves Disney lanzó el primer teaser de la sexta entrega llamada 'La Era de Hielo 6: mundo de lava', en donde vuelven a aparecer sus protagonistas. La película, según confirma el video, llegará a los cines del mundo en febrero de 2027.

Esta sería la primera producción cinematográfica de la franquicia animada en más de diez años tras el lanzamiento de 'La Era de Hielo: choque de mundos' en 2016.

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El teaser muestra a los protagonistas dejar atrás el mundo de hielo para enfrascarse en una aventura en la que tendrán que enfrentarse a zonas en las que predomina la actividad volcánica. Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y Buck exploraran rincones que desconocían del Mundo Perdido, haciendo nuevos amigos en el camino y enfrentando nuevos obstáculos en el camino.

Las voces originales de los personajes también vuelven, lo único diferente es el estilo de animación tras el cierre de Blue Sky Studios. Esta cinta marca el lanzamiento de la primera película de 'La Era de Hielo' bajo el manejo de Disney luego de adquirir 20th Century Studios.