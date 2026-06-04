NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
Cine

Disney lanza el primer adelanto de cinta 'La Era de Hielo 6: mundo de lava' trayendo de regreso al elenco original de la franquicia animada luego de diez años

junio 4, 2026
Por: Diana Pérez
La Era de Hielo 6 | Foto: AFP
La Era de Hielo 6 | Foto: AFP
Esta cinta marca el lanzamiento de la primera película de 'La Era de Hielo' bajo el manejo de Disney luego de adquirir 20th Century Studios.

Tras más de diez años de espera la famosa cinta 'La Era de Hielo' tendrá una nueva entrega, la cual llegará a los cines del mundo en 2027. Los famosos personajes de la popular franquicia animada Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck y Scrat regresan para una nueva aventura, así lo confirma el primer teaser oficial de la sexta entrega.

Este jueves Disney lanzó el primer teaser de la sexta entrega llamada 'La Era de Hielo 6: mundo de lava', en donde vuelven a aparecer sus protagonistas. La película, según confirma el video, llegará a los cines del mundo en febrero de 2027.

Esta sería la primera producción cinematográfica de la franquicia animada en más de diez años tras el lanzamiento de 'La Era de Hielo: choque de mundos' en 2016.

o

El teaser muestra a los protagonistas dejar atrás el mundo de hielo para enfrascarse en una aventura en la que tendrán que enfrentarse a zonas en las que predomina la actividad volcánica. Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y Buck exploraran rincones que desconocían del Mundo Perdido, haciendo nuevos amigos en el camino y enfrentando nuevos obstáculos en el camino.

Las voces originales de los personajes también vuelven, lo único diferente es el estilo de animación tras el cierre de Blue Sky Studios. Esta cinta marca el lanzamiento de la primera película de 'La Era de Hielo' bajo el manejo de Disney luego de adquirir 20th Century Studios.

Temas relacionados:

Cine

Películas

Disney

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El señor está entre la vida y la muerte”: periodista sobre el caso de José Breijo, excarcelado recientemente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente Petro": exministro de Defensa de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Entretenimiento

Ver más
“KPop Demon Hunters” | Foto AFP
Netflix

La película animada más vista en la historia de Netflix dará un giro inesperado: “KPop Demon Hunters” anuncia gira mundial

Shakira, BTS y Madonna - Fotos EFE
Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS: revelan espectacular cartel de artistas que actuarán en el intermedio de la final del Mundial 2026

Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA anuncia un nuevo videojuego del Mundial que se estrenará en reconocida plataforma de streaming sin costo adicional

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

Arquero mundialista con la Selección de Irán fue capturado por el régimen islámico, denunció su esposa: "Está pagando el precio de su valentía"

Guillermo Ochoa, experimentado arquero de la Selección de México - Foto: AFP
Selección de México

‘Memo’ Ochoa pone en duda su participación en el que sería su sexto y último Mundial con México

Jugadores selección Colombia (EFE)
Uzbekistán

"Cannavaro era defensa, así que ha fortalecido esa área": la advertencia sobre el primer rival de Colombia en el Mundial

Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
Sanciones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la eliminación de "objetivos obsoletos" de su lista de sanciones e incluye algunos de Venezuela

Aeropuerto El Dorado - AFP
Dron estadounidense

Encontraron un dron con explosivos cerca al complejo del Aeropuerto El Dorado en Bogotá

Operaciones de EEUU en Medio Oriente - Comando Central
Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos atacó bases de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban poner minas

Claudia Sheinbaum | Foto: AFP
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum denuncia injerencia de Estados Unidos en México: "¿Utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre