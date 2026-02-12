El exorbitante sueldo que recibieron los arbustos humanos que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl

El domingo 8 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl en Estados Unidos, evento deportivo que enfrentó a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, y en el que el artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió con su tan esperado show de medio tiempo.

El show estuvo marcado por grandes invitados y escenarios que representaron la cultura latina, como la música, comida y paisajes, principalmente de su país natal Puerto Rico.

Uno de los elementos de la escenografía que más llamó la atención fueron los 'arbustos vivientes', personas encargadas de personificar la vegetación tropical durante el evento.

De acuerdo con el analista deportivo, Darren Rovell, todas aquellas personas que hicieron parte de esta coreografía, recibieron alrededor de 1.309 dólares por el tiempo total de servicio prestado.

Al realizar la conversión en pesos colombianos, esta cifra equivale aproximadamente a 4.790.000 pesos.

Cabe destacar que el trabajo de estos contratistas fue exigente, ya que requería buena condición física para soportar las condiciones del entorno y el peso del vestuario.

Debían permanecer inmóviles bajo las luces del estadio y ante una audiencia masiva, manteniendo la estética del show. El pago fue de 18,7 dólares por hora, equivalente a unos 69.000 pesos colombianos.

Es de señalar que, Bad Bunny, el primer artista principalmente en español en el mayor escenario global, cumplió su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores que arribaron a Santa Clara, California.

El espectáculo fue una orgullosa celebración de la música y la cultura latina en un momento en que esta población se siente amenazada por las redadas migratorias del republicano Donald Trump.