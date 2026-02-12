NTN24
El exorbitante sueldo que recibieron los arbustos humanos que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
El show estuvo marcado por grandes invitados y escenarios que representaron la cultura latina, como la música, comida y paisajes, principalmente de su país natal Puerto Rico.

El domingo 8 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl en Estados Unidos, evento deportivo que enfrentó a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, y en el que el artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió con su tan esperado show de medio tiempo.

El show estuvo marcado por grandes invitados y escenarios que representaron la cultura latina, como la música, comida y paisajes, principalmente de su país natal Puerto Rico.

Uno de los elementos de la escenografía que más llamó la atención fueron los 'arbustos vivientes', personas encargadas de personificar la vegetación tropical durante el evento.

De acuerdo con el analista deportivo, Darren Rovell, todas aquellas personas que hicieron parte de esta coreografía, recibieron alrededor de 1.309 dólares por el tiempo total de servicio prestado.

Al realizar la conversión en pesos colombianos, esta cifra equivale aproximadamente a 4.790.000 pesos.

Cabe destacar que el trabajo de estos contratistas fue exigente, ya que requería buena condición física para soportar las condiciones del entorno y el peso del vestuario.

Debían permanecer inmóviles bajo las luces del estadio y ante una audiencia masiva, manteniendo la estética del show. El pago fue de 18,7 dólares por hora, equivalente a unos 69.000 pesos colombianos.

Es de señalar que, Bad Bunny, el primer artista principalmente en español en el mayor escenario global, cumplió su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores que arribaron a Santa Clara, California.

El espectáculo fue una orgullosa celebración de la música y la cultura latina en un momento en que esta población se siente amenazada por las redadas migratorias del republicano Donald Trump.

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil (AFP)
Ecuador

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

