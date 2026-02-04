Hija de la reconocida modelo venezolana Mónica Spear arremetió contra el uso de inteligencia artificial con la imagen de su madre: "Por favor, déjenla morir"

En las últimas horas la hija de la reconocida modelo venezolana Mónica Spear tuvo que hacerle una petición a los internautas en redes debido al uso de inteligencia artificial y la muerte de su madre.

Maya Berry Spear publicó un video en sus redes sociales en donde le pidió a los usuarios que dejen "morir en paz" a su madre debido al uso de imágenes de inteligencia artificial.

Ante la creación de imágenes con IA para crear "homenajes" e incluso nuevas narrativas sobre la Miss Venezuela que son falsas, Maya expresó su total repudio y rechazo.

En el video que compartió en redes, la hija de la reconocida modelo venezolana dijo: "si no me conocen soy la hija de Mónica Spear, una persona que murió hace mucho tiempo".

"Por favor les pido desde mi corazón, y esta no es mi mamá diciendo que no diga esto; no, esto es de mi. Por favor, déjenla morir", añadió.

Maya, con la voz entrecortada y visiblemente afectada, puntualizó: "la IA no nos va a ayudar a superar una muerte que ya sucedió, no nos va a ayudar a nadie. Me recuerda a mí un tiempo doloroso y memorias que yo no tengo con mi familia".

Además, expresó que siente que este tipo de tecnología puede "hacer mucho daño" y que "el que me conozca sabe que soy opositora a la IA".

"Me parece muy fuerte que ustedes estén hablando de esto como si mi mamá no supiera lo que es mejor para mí y mis opiniones sobre eso. Por favor no hablen de mi mamá como si estuviera viva porque ustedes no saben que es lo que hubiera hecho".

"Les pido por respeto a mi mamá, a mi privacidad, a la privacidad de mi familia y al respeto a mis papás que paren con esto", concluyó.

Tras sus palabras algunos usuarios han afirmado que dichos "homenajes" hechos con inteligencia artificial son dañinos.

"Fue una muerte muy traumatica que trajo muchas consecuencias y la gente lo toma a la ligera", "Esta pobre niña ha sufrido toda su vida y todavía tiene que soportar a los anormales que usan la imagen de su madre", "Es fuerte que una chama tenga que revivir el dolor que tal vez ni conoció", "Ya dejen a las personas que están en el descanso tranquila", son algunos comentarios.

La modelo venezolana Mónica Spear y su pareja, Henry Thomas Berry, fallecieron el 6 de enero de 2014 como consecuencia de un asalto que sufrieron en Venezuela y del que su hija, que tenía cinco años en ese entonces, resultó herida en una pierna.